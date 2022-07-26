سفير تايلاند يشيد بالحضارة المصرية القديمة خلال جولته فى أسوان

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أشاد السفير التايلاندى بالقاهرة بوتابورن إيوتوكسان، بالحضارة المصرية القديمة، والآثار الباقية التى خلدت تلك الحضارة على مر العصور.

وعبَّر السفير التايلاندى -خلال زيارته عددًا من المواقع الأثرية ضمن جولة سياحية بمحافظة أسوان شملت معبدى أبو سمبل وفيلة- عن عشقه للآثار المصرية، مؤكدًا أنه سينقل تجربته لدعوة أصدقائه إلى زيارة مصر.



وقال مدير عام منطقة آثار أسوان والنوبة الدكتور عبد المنعم سعيد أنه رافق الضيف التايلاندى عدد من أعضاء السفارة التايلاندية بالقاهرة، فى إطار التحضيرات التى توليها السفارة لزيارة أميرة تايلاند لمصر خلال شهر سبتمبر المقبل، والتى تتخللها جولة سياحية إلى عدد من المحافظات السياحية.



وأشار سعيد إلى أن السفير التايلاندى سيقوم اليوم الثلاثاء بزيارة لمعبدى كوم أمبو وإدفو، حيث سيتم تقديم شرح وافٍ له حول تاريخ المعبدين.



وفى سياق متصل، قال كبير مفتشى آثار أبو سمبل أحمد مسعود أنه كان فى استقبال السفير التايلاندى بالقاهرة بوتابورن إيوتوكسان، خلال جولته بمعبدى أبو سمبل (رمسيس الثانى ونفرتاري) جنوب محافظة أسوان.



وأضاف مسعود أنه قدم شرحاً موسعاً حول تاريخ المنطقة الأثرية وقصة إنشاء الملك رمسيس للمعبدين، بجانب عبقرية المصريين القدماء فى تجسيد ظاهرة "تعامد الشمس" على وجه الملك رمسيس الثانى بقدس الأقداس بأبو سمبل، كما تم استقبال السفير ومرافقيه بعرض فنى لإحدى فرق الفنون الشعبية الفلكلورية النوبية، والتى تفاعل معها السفير ومرافقوه.



ودون السفير التايلاندى اسمه فى سجل الزيارات بمعبدى أبو سمبل خلال دخوله، وتم إهداؤه هدية تذكارية بأبو سمبل.