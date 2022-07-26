سفير باكستان من "هندسة طنطا": وحدة الروبوت تعكس جهود عظيمة فى البحث العلمى

الغربية - مصطفى عادل

زار السفير ساجد بلال "السفير الباكستاني بالقاهرة" كليتي الهندسة والآداب بمجمع كليات جامعة طنطا في سبرباي في عقب لقائه مع رئيس الجامعة، ورافقه خلال الزيارة الدكتور محمد حسين "نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب"، الدكتور ممدوح المصري "عميد كلية الآداب ومستشار الاتصال السياسي للجامعة"، والدكتور محمود شكل "مدير المركز الرئيسي للعلاقات الدولية وشئون الوافدين"، محمد فيصل الياس الملحق الإعلامي للسفارة.

وكان في استقبال السفير الباكستاني والوفد المرافق في كلية الهندسة الدكتور احمد نصر "القائم بعمل عميد الكلية"، حيث قاموا بتفقد وحدة "الروبوت للمحاكاة والنمذجة الاليكترونية".

حيث قام الدكتور انس حسني "المدرس بقسم الهندسة المعمارية" بإلقاء محاضرة عن طريقة عمل الروبوت وقيامه بتنفيذ اأعمال والتطبيقات الصناعية والخدمية التي يمكن تطويرها من خلاله، بحضور الدكتور مصطفى الصواف "وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب"، والدكتور محمد النمر "مدير المركز الرئيسي للخدمات الإلكترونية والمعرفية"، والدكتور حسني دوير "مدير مركز البحوث والاستشارات الهندسية"، وأثنى السفير الباكستاني على حرص جامعة طنطا على توفير أحدث التكنولوجيات والتقنيات المتطورة لطلابها وباحثيها مما يعزز فرص تحقيق نتائج قابلة للتطبيق مؤكداً أن ذلك يعكس جهود عظيمة في مجالات البحث العلمي والتطبيقي.



كما تفقد الوفد كلية الآداب حيث كان فى استقبالهم الدكتور ممدوح المصري عميد الكلية والدكتور أحمد العربي وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب والدكتور إبراهيم طلبة "وكيل الكلية لشئون البيئة وخدمة المجتمع"، والدكتور عادل زين العابدين "وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا"، فى حضور الدكتورة سامية السيد حمزة "رئيس قسم اللغات الشرقية" والذى يضم اللغة الاوردية، وتعتبر اللغة الاوردو هي اللغة الرسمية بباكستان، ثم قام بجولة داخل الكلية شملت تفقد المعمل اللغات و المتحف التعليمي التابع لقسم الآثار بالكلية، كما تفقد خلال الزيارة مركز ذوي الهمم ورعاية المكفوفين ونادى تكنولوجيا المعلومات لذوي الهمم ، وفي نهاية زيارته لكلية الآداب قدم السفير دعم ب 95كتاب باللغة الاوردية فى مختلف التخصصات.