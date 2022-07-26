زعيم "المحافظين" الأسبق: جونسون سيكون "كابوسا" لأى رئيس وزراء جديد

كتبت رباب فتحى

حذر اللورد ويليام هيج، وزير الخارجية البريطاني الأسبق وزعيم حزب المحافظين الأسبق من أن بوريس جونسون، رئيس الوزراء البريطاني المستقيل سيكون "كابوسًا دائمًا" لرئيس الوزراء الجديد ،وذلك بعد يوم من مناظرة للمرشحين على خلافته، ريشى سوناك وليز تروس، وكلاهما استبعدا الاستعانة به حال فازا فى تولى المنصب.

وادعى أنه من "الواضح بالفعل" أن جونسون يريد "الانتقام" من ريشي سوناك ، الذي أدت استقالته من منصب المستشار إلى نزوح وزاري - مما أدى إلى ثورة مجلس الوزراء ضد رئيس الوزراء للإطاحة به.

واقترح اللورد هيج ، الذي قاد الحزب بين عامي 1997 و 2001 ، أن ليز تروس - منافسة سوناك على المنصب الأعلى - ستواجه أيضًا "مشكلة مماثلة" إذا تم اختيارها الأسبوع المقبل من قبل 160 ألف عضو بالحزب لتصبح رئيسة للوزراء.

وقال إن جونسون سيكون بمثابة "مجموعة من مشاعر الاستياء والإنكار والسعي وراء الاهتمام ومحاولات التبرير التي ستكون كابوسًا دائمًا لرئيس الوزراء الجديد".

وقالت صحيفة "الجارديان" البريطانية إن المناظرة لتحديد من الفائز فى السباق على منصب رئيس وزراء المملكة المتحدة انزلقت فى خلافات عنيفة ليلة الاثنين حيث شن وزير الخزانة السابق، ريشي سوناك هجمات متكررة على السياسات الاقتصادية للمرشحة الأقرب وزيرة الخارجية، ليز تروس في أول مناظرة تلفزيونية وجها لوجه.

وأعرب كبار حزب المحافظين عن غضبهم لعدم التزام كلا المرشحين بعدم "تشويه العلامة التجارية" للحزب من خلال تحول المناظرة لساحة معركة شخصية بينهما.

وتبادل المرشحان لقيادة حزب المحافظين الضربات بشأن التخفيضات الضريبية ، والصين والتضخم ، واتهم سوناك وزيرة الخارجية بالسعي إلى "بالرغبة فى الحصول على إفادة قصيرة الأجل " من خلال قطع التأمين الوطني.

واتهمت تروس زميلها السابق في مجلس الوزراء برفع الضرائب إلى أعلى مستوياتها منذ 70 عاما.