روسيا تثمن موقف أوغندا والدول الأفريقية "المسؤول والمتوازن" تجاه الأوضاع في أوكرانيا

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ثمنت روسيا موقف أوغندا والدول الأفريقية الأخرى "المسؤول والمتوازن" تجاه ما يحدث في أوكرانيا وما حولها.

وقال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف -في مؤتمر صحفي خلال زيارته أوغندا اليوم الثلاثاء حسب ما نقلته وكالة أنباء (تاس) الروسية- إن موسكو وكامبالا اتفقتا على متابعة فرص التجارة في المنتجات الزراعية على خلفية العقوبات الغربية.

وأضاف: "لقد تحدثنا اليوم أيضًا عن الأسباب الجذرية للأزمات الحالية في مجال إمدادات الطاقة والغذاء للأسواق العالمية"، لافتا إلى أن هنالك حملة صاخبة جدًا تتكشف حول هذا الأمر، لكن السبب الأساسي واضح لأصدقائنا الأفارقة، فهي لا تتعلق بما يجري في إطار العملية العسكرية الخاصة.

وتابع "اتفقنا على مراعاة الوضع الراهن في علاقاتنا الثنائية والبحث عن فرص كهذه في مجال الطاقة والتجارة الزراعية على ألا تعتمد على أهواء زملائنا الغربيين".

وأشار الدبلوماسي الروسي إلى أن "ارتدادات وغرائز التفكير الاستعماري تطفو على السطح في سياسة الدول الغربية عندما تطالب العالم بأسره بتبني موقف يدعمها ويعارض أي شخص آخر".