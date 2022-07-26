رئيس الإدارة المركزية لمنطقة المنوفية الأزهرية يشارك أنشطة المراكز الصيفية

المنوفية - محمد فتحى

شارك الشيخ السعيد محمد الصباغ رئيس الإدارة المركزية لمنطقة المنوفية الأزهرية عصر اليوم الإثنين ألموافق 2022/7/25 أنشطة المراكز الصيفية بإدارة شبين الكوم مركز معهد شبين الكوم النموذجي وذلك في إطار تأكيد دور الأنشطة الطلابية بالمعاهد في تكوين شخصية الطفل، وتنمية مواهب الطلاب، واكتشاف العديد من مواهبهم المختلفة.

بحضور كل من الشيخ حمدته سيد أحمد شيخ المعهد و عماد حمدي الغزالي أخصائي الاجتماعي وباقي أعضاء المركز الصيفي بالمعهد .



وأشار رئيس الإدارة المركزية أن الهدف من تفعيل الأنشطة الصيفية بالمعاهد الأزهرية هو استثمار وقت فراغ الطلاب وتكوين شخصياتهم المتكاملة وحمايتهم من الاتجاهات الضارة بالمجتمع، وإشباع هوايتهم والعمل على اكسابهم بعض المهارات، وربط الطلاب بمعاهدهم وتنمية روح الولاء والمواطنة في نفوسهم و الحرص علي تفعيل دور الأنشطة الطلابية فى بناء شخصية الطلاب ودعم روح التعاون والعمل الجماعي.



كما أكد أن مراكز الأنشطة الصيفية تشهد إقبالا شديدا غير مسبوق من الطلاب للمشاركة في الأنشطة الطلابية، وذلك بمختلف المعاهد التي وقع الاختيار عليها بكافة الإدارات التسع حيث تتنوع أنشطة النادي الصيفي بمعاهد منطقة المنوفية الأزهرية مابين " أنشطة دينية وثقافية واجتماعية ورياضية وحاسب آلي ومكتبات وكشافة " وتتزايد نسب الإقبال على المشروع من مختلف الطلاب بشتى المراحل الدراسية يومًا تلو الأخر

وأضاف أن الأنشطة الصيفية تساهم بشكل كبير فى منح الطفل فوائد نفسية وجسدية كبيرة، حيث إنها تحد من الطاقة السلبية للطفل، وتتيح الأنشطة الصيفية للطفل الكشف عن مهاراته وميوله وهواياته، وتعزز لدى الطالب القيم الأخلاقية ومبدأ العمل الجماعى من خلال الأنشطة التعاونية والعمل التطوعي، كما أنها تفرغ الضغوط النفسية التى قد يعانى منها وتحفز طاقته الإيجابية وتجددها؛ الأمر الذى يساهم مساهمة كبيرة فى مساعدة الطالب على تحقيق المزيد من النجاحات والتفوق.



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