خلافات مالية وراء خطف 7 أشخاص لسائق وطلب فدية فى الجيزة

كتب بهجت أبو ضيف

ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة القبض على المتهمين بخطف سائق، للحصول على فدية بمنطقة الصف، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الجريمة، بسبب خلافات على مبلغ مالى، بين المجني عليه وأحد الخاطفين، وتحرر محضر بالواقعة، لتباشر النيابة المختصة التحقيق.

وتلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا باختطاف سائق في منطقة الصف، واتصال أحد الخاطفين بأسرة المجني عليه، وطلب فدية 250 ألف جنيه مقابل إطلاق سراحه.

بإجراء التحريات تبين لرجال المباحث، أن المتهمين اختطفوا المجني عليه بسبب خلافات مالية، بينه وبين أحد الخاطفين، واحتجزوه بشقة خاصة بأحدهم، وعقب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تم القبض على المتهمين، وإطلاق سراح الضحية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.