حبس 3 عاطلين 4 أيام بتهمة حيازة أسلحة بيضاء بقصد التشاجر بالإسكندرية

الإسكندرية أسماء على بدر

قررت نيابة المنتزة أول بالإسكندرية، حبس 3 عاطلين 4 أيام علي ذمة التحقيقات، لاتهامهم بحيازة أسلحة بيضاء والتشاجر بها وإثارة الذعر والشغب بين المواطنين، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ علي الأسلحة البيضاء.

تلقي اللواء محمود ابو عمره، مدير أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط المباحث يفيد برصد مقطع فيديو متداول في أحد الصفحات على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" متضمناً قيام 3 أشخاص بالتشاجر بالأسلحة البيضاء بدائرة قسم شرطة أول المنتزه بالإسكندرية، مما تسببوا في حالة من الذعر والخوف للمواطنين.

علي الفور تم تشكيل فريق بحث وبالمعاينة والفحص تبين أنه بتاريخ 25 الجارى حدثت مشادة كلامية بين كلٍ من طرف أول عاطلان "لهما معلومات جنائية"، وطرف ثان عاطل، جميعهم مقيمين بمنطقة سيدى بشر بدائرة قسم شرطة المنتزة اول بالإسكندرية، علي أثرها تطورت إلى مشاجرة قام خلالها الطرف الأول بالتلويح بأسلحة بيضاء كانت بحوزتهما دون حدوث إصابات وفروا هاربين.

عقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة تم عمل كمين وألقي القبض عليهم وضبط الأسلحة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة، وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، تم تحرير تلمحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.