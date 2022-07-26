اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 26 يوليه 2022 05:29 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

حبس 3 عاطلين 4 أيام بتهمة حيازة أسلحة بيضاء بقصد التشاجر بالإسكندرية

الثلاثاء، 26 يوليه 2022 04:26 م
حبس 3 عاطلين 4 أيام بتهمة حيازة أسلحة بيضاء بقصد التشاجر بالإسكندرية كلابش - أرشيفية
الإسكندرية أسماء على بدر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قررت نيابة المنتزة أول بالإسكندرية، حبس 3 عاطلين 4 أيام علي ذمة التحقيقات، لاتهامهم بحيازة أسلحة بيضاء والتشاجر بها وإثارة الذعر والشغب بين المواطنين، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ علي الأسلحة البيضاء.
 
تلقي اللواء محمود ابو عمره، مدير أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط المباحث يفيد برصد مقطع فيديو متداول في أحد الصفحات على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" متضمناً قيام 3 أشخاص بالتشاجر بالأسلحة البيضاء بدائرة قسم شرطة أول المنتزه بالإسكندرية، مما تسببوا في حالة من الذعر والخوف للمواطنين.
 
علي الفور تم تشكيل فريق بحث وبالمعاينة والفحص تبين أنه بتاريخ 25 الجارى حدثت مشادة كلامية بين كلٍ من طرف أول عاطلان "لهما معلومات جنائية"، وطرف ثان عاطل، جميعهم مقيمين بمنطقة سيدى بشر بدائرة قسم شرطة المنتزة اول بالإسكندرية، علي أثرها تطورت إلى مشاجرة قام خلالها الطرف الأول بالتلويح بأسلحة بيضاء كانت بحوزتهما دون حدوث إصابات وفروا هاربين.
 
عقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة تم عمل كمين وألقي القبض عليهم وضبط الأسلحة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة، وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، تم تحرير تلمحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.
 
 
 
 

الاسكندريه

اخبار مصر

اخبار المحافظات

أمن الاسكندريه



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة