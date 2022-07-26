تنفيذى الشرقية يشدد على الالتزام بتعريفة الأجرة وتكثيف حملات النظافة

الشرقية - إيمان مهنى

ترأس الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية إجتماع المجلس التنفيذي لبحث ومناقشة عدد من الموضوعات الهامة وإتخاذ ما يلزم حيالها من إجراءات تعود بالنفع والفائدة على أبناء المحافظة، في حضور الدكتور أحمد عبد المعطي والمهندسة لبنى عبد العزيز نائبي المحافظ، واللواء محمد أبو شقه رئيس هيئة الرقابة الإدارية بالشرقية، و سعد الفرماوي السكرتير العام، والمهندس محمد الصافي السكرتير العام المساعد، واللواء السعيد عبد المعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية، والمستشار العسكري للمحافظة، والعقيد تامر مباشر وكيل إدارة مرور الشرقية، والعقيد محسن القلش رئيس مباحث التموين ، ومديري المديريات الخدمية والهيئات ورؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري الإدارات النوعية ، وذلك بقاعة الإجتماعات بالديوان العام.

بدأ المحافظ الإجتماع بالتأكيد على إنتظام حركة مواقف سيارات الأجرة بمختلف مراكز ومدن المحافظة ، وذلك بعد تعديل تعريفة الركوب والتزام السائقين بها، مشيداً بدور رجال المرور والعاملين بالإدارة العامة للمواقف ورؤساء المراكز والمدن والأحياء والتنسيق الدائم بينهم لإحكام الرقابة والسيطرة على المواقف وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال السائقين غير الملتزمين.

أكد المحافظ على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور بمتابعة خط سير مركبات التوك توك واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالف منها وكذلك التشديد علي الزام السائقين بتعريفة الركوب المحددة لضمان عدم إستغلال المواطنين.

وخلال الاجتماع شدد محافظ الشرقية على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالإستمرار في تكثيف حملات النظافة ورفع الإشغالات من الشوارع والميادين الرئيسية لفتح الطريق أمام حركة السيارات وعبور المواطنين ، وكذلك المتابعة الدائمة والمستمرة للمشروعات الجاري تنفيذها لإلزام الشركات المنفذه بالجدول الزمني المحدد لها لتدخل الخدمة وتعود بالنفع والفائدة على المواطنين.