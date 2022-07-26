"تعليم الدقهلية" تعلن عن حاجاتها لشغل عدد من الوظائف الشاغرة

فريق المحافظات

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية، اليوم الثلاثاء، عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف الإشرافية بالتعليم العام (ابتدائي - إعدادي - ثانوي) للعام 2021/2022، وذلك طبقا للقانون رقم 155 لسنة 2007، وتعديلاته ولائحته التنفيذية 428 لسنة 2013، والقرار الوزاري (164) لسنة 2016 (بطاقات وصف أعضاء هيئة التعليم والخاصة بكل وظيفة)، والقرار 2297 لسنة 2022 والقرار الوزاري 285 لسنة 2014 (الخاصة بالمدارس الرسمية للغات بنوعيها).



وأوضحت المديرية أن الوظائف الشاغرة هي مدير مدرسة (ابتدائي - إعدادي - ثانوي)، ومدير مدرسة تربية خاصة، ومدير مدرسة لغات، ووكيل مدرسة (ابتدائي - إعدادي - ثانوي - لغات بنوعيها تربية خاصة)، وموجه مادة (ابتدائي - إعدادي - ثانوي) عربي ولغات، وموجه عام مادة ونشاط، وموجه أول مادة ونشاط، ومدير إدارة تعليمية، ووكيل إدارة تعليمية.



وأضافت المديرية، أنه على من يرغب في شغل هذه الوظائف المعلن عنها، مراعاة الدخول على موقع بوابة الحكومة المصرية التابعة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، من خلال الموقع ejobs@caog.gov.eg، ومتابعة الموقع الإلكتروني الخاص بمديرية التربية والتعليم بالدقهلية، وعلى الوزارة على الرابط (http//ddakahlia.moe gov.eg )، وإدارة التنسيق المختص بالمديرية والإدارات التعليمية للاطلاع على التفاصيل والأماكن.



