اليوم السابع
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الثلاثاء، 26 يوليه 2022 10:15 ص
أكرم القصاص
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بايدن: ترامب لم يتحرك عندما اقتحام أنصاره الكابيتول

الثلاثاء، 26 يوليه 2022 09:35 ص
بايدن: ترامب لم يتحرك عندما اقتحام أنصاره الكابيتول اقتحام الكونجرس
أ ش أ

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أدان الرئيس الأمريكي جو بايدن سلفه دونالد ترامب بالاكتفاء بمشاهدة شغب مناصريه، الذي استمر ساعات خلال اقتحام الكونجرس الأمريكي (الكابيتول).


ونقلت قناة (الحرة) الأمريكية عن بايدن قوله: إن "عناصر إنفاذ القانون تعرضوا لجحيم القرون الوسطى على مدى 3 ساعات، ونزفوا دماء وسط مجزرة"، مضيفا أن ترامب لم يكن لديه الشجاعة للتحرك ..وذلك حسب تعبيره.


وكانت لجنة التحقيق في اجتياح الكونجرس الأمريكي (الكابيتول) قد أكدت -مؤخرا- أنها حصلت على أدلة جوهرية تظهر أن تغريدة للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب حفزت "جماعات متطرفة" على اقتحام الكابيتول يوم 6 يناير 2021.


الكونجرس

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دونالد ترامب

جو بايدن

اقتحام الكونجرس الأمريكي

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