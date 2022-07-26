بايدن: ترامب لم يتحرك عندما اقتحام أنصاره الكابيتول

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أدان الرئيس الأمريكي جو بايدن سلفه دونالد ترامب بالاكتفاء بمشاهدة شغب مناصريه، الذي استمر ساعات خلال اقتحام الكونجرس الأمريكي (الكابيتول).



ونقلت قناة (الحرة) الأمريكية عن بايدن قوله: إن "عناصر إنفاذ القانون تعرضوا لجحيم القرون الوسطى على مدى 3 ساعات، ونزفوا دماء وسط مجزرة"، مضيفا أن ترامب لم يكن لديه الشجاعة للتحرك ..وذلك حسب تعبيره.



وكانت لجنة التحقيق في اجتياح الكونجرس الأمريكي (الكابيتول) قد أكدت -مؤخرا- أنها حصلت على أدلة جوهرية تظهر أن تغريدة للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب حفزت "جماعات متطرفة" على اقتحام الكابيتول يوم 6 يناير 2021.