باحثة فى أمرض السرطان: جامعة الإسكندرية تضم كوادر علمية كبيرة

قالت الدكتورة أميرة فياله، دكتوراه فى الكيمياء الحيوية واحد أعضاء الفريق البحثى فى معمل بحوث السرطان بكلية العلوم جامعة الإسكندرية، إن جامعة الإسكندرية بها العديد من الكوادر العلمية والبحثية تريد الخروج للنور، من خلال منحها الفرص وتوفير كافة السبل لكى تنجح وتسهم بابحاثها لصالح المجتمع.
وأضافت الدكتورة أميرة فياله فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنها ترشحت من الجمعية الأمريكية للكلينيكال باثولوجي ASCP، ضمن أفضل 40 شخص تحت سن الـ40 عام حول العالم لإعداد علماء المستقبل .
وأوضحت أن الجمعية بدأت فى عام 2014 تبحث عن الكوادر العلمية حول العالم لقيادة البحث العلمى فى المستقبل، وهى كانت الوحيدة الذى تم ترشيحها من قبل الدكتور أحمد سلطان رئيس الفريق البحثى والمشرف على الأبحاث بكلية العلوم جامعة الإسكندرية .
وكان قد هنأ الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية، الفريق البحثي برئاسة الدكتور "أحمد سلطان"، أستاذ الكيمياء الحيوية والبيولوجيا الجزيئية والسرطانية بجامعة الإسكندرية، لأختيار الدكتورة "أميرة فيالة" أحد أعضاء الفريق البحثي، ضمن قائمة أعلى 40 باحث على مستوى العالم من الذين تميزت أبحاثهم العلمية بما يؤثر على تقدم وتطور علم طب الأمراض والكلينيكال باثولوجي وعلاج السرطان، وذلك من الهيئة الأمريكية للباثولوجيا الإكلينيكية لعام 2022.
وأشار الدكتور "أحمد سلطان" رئيس الفريق البحثي ان الفريق يقوم الآن بأبحاث متقدمة فى مجال الذكاء الإصطناعي والطب الموجه الشخصى والخلايا الجذعية السرطانية لإيجاد علاجات غير تقليدية لتحسين طرق العلاج الحالية والحفاظ على صحة المريض.
وأوضحت د. "فيالة" أن الاختيار تم بمعرفة مجموعة من العلماء في هذا المجال والذين تضمهم الجمعية الأمريكية للكلينيكال باثولوجي ASCP، والتى تُعد أقدم وأكبر منظمة في علم طب الأمراض على مستوي العالم، ويترأسها حالياً أحد العلماء المرشحين لنيل جائزة نوبل، وأشارت أن إختيارها هو تتويج لأبحاثها عن علاجات السرطان بدون كيماوي، موضحة أن الباحثين المختارين سيتم تأهيلهم ليكونوا قادة للعلماء الجدد في المجال وليشاركوا باسهاماتهم في تطوير علم طب الأمراض في مجال الكلينيكال باثولوجي، وأن الإختيار في الأساس تم على أساس الأبحاث المتقدمة والإسهامات التي قاموا بها، وخصوصاً الأبحاث الحديثة في مرحلة ما بعد ظهور الكورونا.
كما أعربت د. "فيالة" عن فخرها بأن الأبحاث التي تُجري على أرض مصر ويقوم بها الفريق البحثي في جامعة الإسكندرية تتم على خلايا سرطانية بشرية مثل الخلايا التي تجري عليها الأبحاث في الدول المتقدمة.
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