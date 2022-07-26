باحثة فى أمرض السرطان: جامعة الإسكندرية تضم كوادر علمية كبيرة

قالت الدكتورة أميرة فياله، دكتوراه فى الكيمياء الحيوية واحد أعضاء الفريق البحثى فى معمل بحوث السرطان بكلية العلوم جامعة الإسكندرية، إن جامعة الإسكندرية بها العديد من الكوادر العلمية والبحثية تريد الخروج للنور، من خلال منحها الفرص وتوفير كافة السبل لكى تنجح وتسهم بابحاثها لصالح المجتمع.

وأضافت الدكتورة أميرة فياله فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنها ترشحت من الجمعية الأمريكية للكلينيكال باثولوجي ASCP، ضمن أفضل 40 شخص تحت سن الـ40 عام حول العالم لإعداد علماء المستقبل .

وأوضحت أن الجمعية بدأت فى عام 2014 تبحث عن الكوادر العلمية حول العالم لقيادة البحث العلمى فى المستقبل، وهى كانت الوحيدة الذى تم ترشيحها من قبل الدكتور أحمد سلطان رئيس الفريق البحثى والمشرف على الأبحاث بكلية العلوم جامعة الإسكندرية .