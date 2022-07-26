اليونان تمدد صلاحية جوازات السفر من 5 إلى 10 سنوات

كتبت: هناء أبو العز

أعلن وزير حماية المواطنين اليوناني ، تاكيس ثيودوريكاكوس، أن المواطنين اليونانيين سيتمكنون قريبًا من الحصول على جوازات سفر صالحة لمدة عشر سنوات بدلاً من خمس سنوات.

وأشار الوزير ، الذي تم استضافته في برنامج SKAI "" ، إلى أن اليونان هي واحدة من آخر الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي التي لا تزال تصدر جوازات سفر ذات صلاحية أقصر من عشر سنوات ، مدعيا أن تمديد صلاحية جوازات السفر هذه من خمس إلى عشر سنوات ستؤدي إلى وفورات مالية وإدارية كبيرة.

وقال الوزير خلال العرض، سيستفيد كل من الدولة والمواطنين ،وسيعني ذلك بيروقراطية أقل للمواطنين اليونانيين ، وخاصة اليونانيين في الخارج، وسيوفر وقت الشرطة.

وفي بيان صحفي صدر بعد المقابلة ، أشارت الوزارة نفسها أيضًا إلى أنه تم تقديم لائحة إلى البرلمان اليوناني ، والتي تتوقع أن يصدر المواطنون اليونانيون قريبًا جوازات سفر صالحة لمدة عشر سنوات.

وتسلط الوزارة الضوء على أنه بهذه الطريقة، تتجه الدولة نحو التنسيق مع قواعد إصدار جوازات السفر المطبقة في دول الاتحاد الأوروبي الأخرى والدول المتقدمة في جميع أنحاء العالم مع تجنب التكاليف المالية والإدارية الكبيرة.

ويشير البيان الصحفي إلى أن هذا وضع يفيد الدولة وجميع المواطنين اليونانيين على حد سواء من حيث الأمن والاستخدام الأفضل لقواتنا.

ووفقًا لمؤشر Henley Passport ، الذي يصنف جوازات السفر العالمية وفقًا لعدد البلدان التي يسمحون لحاملها بالدخول إليها بدون تأشيرة أو بتأشيرة عند الوصول ، في منتصف عام 2022 ، يمنح جواز السفر اليوناني حامله إمكانية الحصول على تأشيرة سفر - مجانًا أو بتأشيرة عند الوصول إلى إجمالي 185 دولة في العالم ، مما يجعلها ثامن أقوى دولة في العالم. لا يزال المواطنون اليونانيون بحاجة إلى الحصول على تأشيرة للسفر إلى 38 دولة أخرى ، بما في ذلك الاتحاد الروسي والهند وفيتنام والصين واليابان وكوريا الشمالية ونيجيريا ، إلى آخره.

واحتلت سويسرا والبرتغال واليونان المرتبة الأولى بين دول الاتحاد الأوروبي التي تتمتع بأعلى صافي تدفقات من أصحاب الملايين الأجانب.