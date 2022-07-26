اليوم السابع
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أكرم القصاص
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اليمن تطالب المجتمع الدولى بإدانة الجرائم التى يرتكبها الحوثيين بحق النساء

الثلاثاء، 26 يوليه 2022 02:00 ص
اليمن تطالب المجتمع الدولى بإدانة الجرائم التى يرتكبها الحوثيين بحق النساء اليمن - أرشيفية
أ ش أ

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طالب معمر الإريانى، وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمنى، المجتمع الدولى والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان ومناهضة العنف ضد المرأة، بإدانة الجرائم التى يرتكبها الحوثيين بحق النساء اليمنيات، وممارسة ضغوط حقيقية على قياداتها لإطلاق المئات من المخفيات قسريًا فى معتقلاتها، ومنهن الفنانة انتصار الحمادى، فورًا ودون قيد أو شرط.

 

وأدان الإريانى، وفقًا لوكالة الأنباء اليمنية، إقدام الحوثيين على نقل الفنانة وعارضة الأزياء انتصار الحمادى لسجن انفرادى تابع للسجن المركزى بصنعاء الواقع تحت سيطرتها، بعد اختطافها وإخفائها بشكل قسرى بتهم ملفقة منذ فبراير 2021.

 

وأوضح أن ما تعرضت له انتصار الحمادى من اختطاف وإخفاء قسرى وتعذيب نفسى وجسدى وإصدار حكم غير قانونى بحبسها 5 أعوام، يكشف الوجه الحقيقى والقبيح لمليشيا الحوثى، التى ضربت عرض الحائط القيم والأعراف اليمنية التى تصون المرأة.

 

وجدد الإريانى دعوة النقابات والمنظمات الثقافية والفنية وكل الفنانين والمثقفين ونشطاء حقوق الإنسان فى اليمن والوطن العربى والعالم، ومنظمات الدفاع عن قضايا المرأة، للتضامن مع الفنانة ومأساة أسرتها، ومثيلاتها من النساء، وإدانة ما تتعرضن له من ممارسات تعسفية على يد الحوثيين. 

 


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جرائم الحوثيين

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