النيابة تطلب التحريات وتستعلم عن الحالة الصحية لمصابى أتوبيس البدرشين

كتب أحمد الجعفرى

طلبت النيابة العامة بجنوب الجيزة تحريات الأجهزة الأمنية حول سقوط أتوبيس بترعة المريوطية في البدرشين، ما أسفر عن مصرع شخصين، وإصابة 26 آخرين، واستعلمت عن الحالة الصحية للمصابين، كما صرحت بدفن جثث الضحايا.

وأمرت النيابة بتشكيل لجنة هندسية لفحص الأتوبيس؛ وكتابة تقرير وافً عنه؛ لمعرفة أسباب الحادث، واستمع رجال المباحث لأقوال عدد من المصابين، وتبين أن الأتوبيس كان يستقله عمال شركة، وخلال عودتهم من العمل وقع الحادث، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

انقلب أتوبيس في ترعة المريوطية مساء أمس الإثنين، مما أسفر عن مصرع شخصين، وإصابة 26 آخرين، وانتقل رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة إلى مكان البلاغ، لكشف ملابسات الحادث.

تلقى العميد أحمد خلف رئيس مباحث قطاع جنوب الجيزة بلاغا يفيد سقوط أتوبيس محمل بالركاب في ترعة المريوطية، فانتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث، وتبين سقوط أتوبيس بترعة المريوطية، مما أسفر عن مصرع شخصين و إصابة 26 راكب، تم نقلهم إلى المستشفى.

وكشفت التحريات الأولية لرجال المباحث، أن انفجار إطار الأتوبيس أدى لانحرافه عن الطريق وسقوطه بترعة المريوطية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، واستجواب سائق الأتوبيس، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.