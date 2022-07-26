المرور تحرر 36 ألف مخالفة تجاوز للسرعة المقررة خلال 24 ساعة

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.. حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 119846 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 36300 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و1205 مخالفة السير بدون تراخيص، و5 دراجات نارية مخالفة.

وأسفرت الجهود عن ضبط10 مخالفات موقف عشوائى، و17 مخالفة لشروط التراخيص فتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.