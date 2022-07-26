اليوم السابع
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الثلاثاء، 26 يوليه 2022 01:14 م
أكرم القصاص
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الفريق أسامة عسكر يتفقد المنظومة التعليمية والتدريبية بمعهد ضباط الصف المعلمين

الثلاثاء، 26 يوليه 2022 12:28 م
الفريق أسامة عسكر يتفقد المنظومة التعليمية والتدريبية بمعهد ضباط الصف المعلمين الفريق أسامة عسكر يتفقد المنظومة التعليمية والتدريبية بمعهد ضباط الصف المعلمين
كتب زكى القاضى

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تفقد الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة المنظومة التعليمية والتدريبية بمعهد ضباط الصف المعلمين ، وذلك فى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على المتابعة الدورية لنظم وبرامج الإعداد والتأهيل العلمى والعسكرى لطلبة الكليات والمعاهد العسكرية.
 
حيث إستمع رئيس أركان حرب القوات المسلحة إلى شرح تفصيلى تناول اسلوب العمل وأوجه التطوير والتحديث التى تتم بالمنظومة التعليمية من خلال الأسس العلمية المدروسة بما يسهم فى الإرتقاء بالمستوى العلمى والعسكرى والبدنى لضباط الصف المعلمين.
 
أعقب ذلك المرور على الأجنحة التعليمية ومتابعة مراحل التدريب التخصصى للإطمئنان على سير العملية التعليمية ، بالإضافة إلى تفقد أعمال التطوير التى تم تنفيذها بالمعهد.
 
كما التقى بأعضاء هيئة التدريس وطلبة المعهد ونقل لهم تحيات الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى ، مشيراً إلى حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على الإهتمام بتطوير القدرات للطلبة وفقاً لأحدث المعايير العالمية فى منظومة التأهيل العسكرى ، لتخريج أجيال من المقاتلين القادرين على الحفاظ على الوطن وصون مقدساته ، كما أوصى بالتفانى فى التدريب وتحصيل العلم والحفاظ على أعلى معدلات اللياقة البدنية، مشيراً إلى أن طلبة الكليات والمعاهد العسكرية بجانب أقرانهم فى الجامعات والمعاهد المصرية هم أمل مصر ومستقبلها.
 
وأدار حواراً استمع فيه للأراء والإستفسارات نحو مختلف التحديات التى تواجه الدولة المصرية فى الوقت الحالى ، مشيداً بما لمسه من الفهم الواعى والإدراك الصحيح لكل ما يدور من أحداث ومتغيرات وتأثيرها  على أمن مصر القومى ،حضر التفقد عدد من قادة القوات المسلحة.
 
الفريق أسامة عسكر يتفقد المنظومة التعليمية والتدريبية بمعهد ضباط الصف المعلمين (1)
الفريق أسامة عسكر يتفقد المنظومة التعليمية والتدريبية بمعهد ضباط الصف المعلمين (1)

الفريق أسامة عسكر يتفقد المنظومة التعليمية والتدريبية بمعهد ضباط الصف المعلمين (2)
الفريق أسامة عسكر يتفقد المنظومة التعليمية والتدريبية بمعهد ضباط الصف المعلمين (2)

 


القوات المسلحه

ضباط الصف

التاهيل العسكرى

الجيش



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