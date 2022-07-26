الحبس 6 أشهر لـ3 متهمين سلموا أنفسهم لتنقيبهم عن الآثار بالإسكندرية

الإسكندرية -فريق المحافظات

قضت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار جمال البغدادى رئيس المحكمة وعضوية كل من المستشار أشرف أبو زينة والمستشار محمد حسن منيع وسكرتير الجنايات إبراهيم غريب بالحبس 6 أشهر لكل من " م.س.ع"و " إ.إ.ع" و " أ.إ.ع" لاتهامهم بالتنقيب عن الآثار.



وتعود أحداث القضية المقيدة برقم 10968 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة مينا البصل عندما تلقي مدير أمن الإسكندرية إخطارا من مأمور قسم شرطة مينا البصل بقيام المتهمين بأعمال حفر للتنقيب عن الآثار بدائرة القسم.



وكشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة مينا البصل أنه حال مباشرة أعمال القسم حضر المتهمين كل من " " م.س.ع"و " إ.إ.ع" و " أ.إ.ع" من تلقاء أنفسهم وأقروا بإجراء أعمال حفر داخل منزل المتهم الأول بقصد الحصول على الآثار وسقوط قطعة من الحجارة علي آخر كان برفقتهم أودت بحياته.



وتبين من إجراء المعاينة وجود أعمال حفر بعمق 4 أمتار ووجود قطعة من الحجر داخل الحفرة والمعدات المستخدمة وتحرر محضر بالواقعة وبعرض المتهمين علي النيابة قررت إحالتهم الي محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها علي المتهمين.