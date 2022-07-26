الأقصر تبحث تنفيذ مرافق المنطقة الصناعية بالبغدادى لدعم مستثمرين حصلوا على أراض

الأقصر – أحمد مرعى

عقد محمد عبد الفتاح آدم سكرتير عام محافظة الأقصر، اليوم الثلاثاء، إجتماعاً موسعاً بحضور اللواء المهندس أحمد عبد الرؤوف مستشار رئيس هيئة التنمية الصناعية ومدير صندوق دعم إنشاء وترفيق المناطق الصناعية بالهيئة، واللواء محمد صحصاح رئيس مركز ومدينة البياضية، وذلك لمناقشة التنفيذ للمرافق الخاصة بالمنطقة الصناعية، وذلك في ضوء توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر بإنهاء كافة أعمال المرافق والخدمات الخاصة بالمنطقة الصناعية بالبغدادى.

وتم خلال الاجتماع مناقشة الوضع الحالي ونسب التنفيذ للمرافق الخاصة بالمنطقة الصناعية، والمشكلات التي تعيق سير الأعمال بها، حيث جاءت تعليمات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر بتيسير كافة الإجراءات التى تساعد فى إنهاء أعمال الترفيق للمنطقة الصناعية بالبغدادى، ووفقاً لتوجه الدولة للاهتمام بقطاع الصناعة وتحسين البيئة الاستثمارية، حيث حضر الإجتماع كل من العميد عمرو حسن رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب محافظ الأقصر، ومصطفى عبد الحليم مدير المنطقة الصناعية بالبغدادى، وعدد من مسؤولي إدارات مياه الشرب والصرف الصحى، والكهرباء والطرق والنقل.

ومن جانبه شدد محمد عبد الفتاح آدم سكرتير عام محافظة الأقصر، على تحديد المشكلات التي تعرقل سير العمل ودراسة أنسب الحلول لها من خلال التنسيق ما بين كافة الجهات المنوطة بما يضمن سير الأعمال وإنهائها وفقاً للخطط الزمنية المحددة، مناشداً المستثمرين بتوفيق أوضاعهم طبقاً للمدد الزمنية المحددة وبرامج التنفيذ لإثبات الجدية.

ومن الجدير بالذكر أن عدد المستثمرين الذين تم تسليم قطع أراض لهم بالمنطقة بلغ 102 مستثمر، وذلك لإنشاء مصانع تعمل في صناعات متنوعة تتضمن صناعات طبية وصناعات مواد البناء وصناعات هندسية وصناعات غذائية وصناعات إلكترونية وصناعات كيماوية وصناعات كهربائية وصناعات غزل ونسيج، حيث بدأ التشغيل الفعلي لعدد 9 مصانع و50 مصنع تحت الإنشاء، وعدد 16 مصنع فى مرحلة التشطيبات النهائية فى حين أنه تم سحب الأراضى من عدد 29 مستثمر لعدم الجدية في التنفيذ.