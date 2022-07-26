إزالة تعديات على أراضى زراعية بمراكز الفتح وديروط وأسيوط والقوصية

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، على استمرار حملات تنفيذ الإزالات لحالات البناء على الأراضي الزراعية وأملاك دولة ومخالفات لقانون البناء للتصدى بكل حسم للحد من هذه الظاهرة تنفيذاً لتوجيهات الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لافتاً إلى تكثيف عمليات الرصد لأي شكل من أشكال التعدي أو المخالفة لإزالتها في المهد وعلى الفور قبل تفاقمها دون تهاون أو تقاعس للحفاظ على حق الشعب والدولة في الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بكافة الطرق الممكنة مشيراً إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين والمتعدين لردع كل من تسول له نفسه التعدي على حق الدولة والأجيال القادمة.

وفي هذا الإطار تم تنفيذ حالتي إزالة تعدي على أراضي زراعية بقرية بني مر والعصارة وتنفيذ ازاله أشاير سملات لتعدي علي أرض زراعة وذلك بقرية بني عليج وذلك بمركز الفتح خلال حملة بمشاركة عبد الرؤوف النمر رئيس مركز ومدينة الفتح وعبد اللطيف فضاله وعلي عطا نائبي رئيس مركز ومدينة الفتح فضلاً عن تنفيذ إزالات فورية للتعديات على أراضي زراعية بقرى مركز أسيوط حيث تم ردم قواعد بحوض حبلص بزمام منقباد علي مساحه 80م وفك سياج سور بالسلك وصاج بأرض زراعية بحوض مواطيء الجزيرة بمنقباد على مساحة قيراط وتنفيذ ازالة تعدي بناء بلوك على أرض زراعية بحوض أولاد محمود بقرية موشا على مساحة 1 قيراط و6 أسهم وإزالة البلوك وإرجاع الأرض إلي طبيعتها الزراعية في حضور مسئول الجمعية الزراعية بموشا، وذلك خلال حملة بإشراف ومتابعة حسنى درويش رئيس مركز أسيوط وشنودة موسى نائب رئيس المركز بالإضافة إلى إزالة سور أقيم خارج الحيز بالمخالفة للقانون بمركز البداري بقيادة محمد حسن الديب رئيس مركز البداري ، كما قامت رئاسة مركز القوصية برئاسة هويدا شافع رئيس مركز ومدينة القوصية بتنفيذ قرار إزالة فورية لتعدى على الارض الزراعية بالوحدة المحلية بمير وذلك بمشاركة مصطفى فتحي نائب رئيس المركز ومحمد عبدالحميد رئيس الوحة المحلية بمير حيث جاءت كافة الحملات بمشاركة رؤساء الوحدات المحلية القروية ومسئولي الزراعة والإدارة الهندسية والمتابعة الميدانية بالمحافظة وباستخدام معدات الحملة الميكانيكية للوحدات المحلية التابعة لها بالاضافة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حفاظاً على الرقعة الزراعية والتصدي لها بكل حسم وشدة بهدف القضاء على كافة أشكال التعديات.

كان محافظ أسيوط قد قرر في وقت سابق على تشكيل غرفة إدارة الأزمات وعمليات مركزية بالمحافظة لتلقي شكاوى المواطنين الخاصة بأية تعديات على أراضي زراعية أو أراضي أملاك دولة أو مخالفات بناء على مدار 24 ساعة على رقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) او رقم (2135727/ 088) أو ارسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تليجرام رقم (01000623873) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة.