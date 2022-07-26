اليوم السابع
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"إجهاض ع الحدود".. أمريكية تتحايل على "المحكمة العليا" بـ"مستشفى عائم" بسواحل المكسيك

الثلاثاء، 26 يوليه 2022 04:24 م
"إجهاض ع الحدود".. أمريكية تتحايل على "المحكمة العليا" بـ"مستشفى عائم" بسواحل المكسيك ساحل المكسيك
كتبت: نهال أبو السعود

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تأمل طبيبة في كاليفورنيا أن يتم إنشاء عيادة إجهاض عائمة في خليج المكسيك لخدمة المرضى من الولايات التي سيحظر فيها اجراء عمليات الإجهاض في العام المقبل، وفقا لنيوزويك.

قامت الدكتورة ميج أوتري ، طبيبة التوليد وأمراض النساء وأستاذة في جامعة كاليفورنيا سان فرانسيسكو ، بتأسيس برنامج PRROWESS - وهو اختصار لـ "حماية الحقوق الإنجابية للنساء من قبل قوانين الولاية" - لإطلاق سفينة تقدم رعاية شاملة للصحة الإنجابية في المياه الفيدرالية ، خارج نطاق قوانين الولايات.

الفكرة هي أن المرضى في الأجزاء الجنوبية من ميسيسيبي وألاباما ولويزيانا وتكساس سيتمكنون من الوصول إلى السفينة الراسية في المياه الفيدرالية للحصول على الرعاية دون تكلفة تذكر، حيث تم تفعيل حظر الإجهاض في تلك الولايات منذ نقض المحكمة العليا لقضية رو ضد وايد.

قالت أوتري لنيوزويك: "سيتمكن الأشخاص الذين لديهم المال من الحصول على الرعاية التي يحتاجونها ويريدونها متى أرادوا ذلك أينما يريدون هذا بالنسبة للفقراء ، الملونين ، والمجتمعات المهمشة ، سيؤثر هذا التحول في الأحداث في الولايات المتحدة أكثر من غيرهم.. هذا خيار أقرب وأسرع بالنسبة لهم."

تقدر الطبيبة الأمريكية أن هناك حاجة إلى حوالي 20 مليون دولار للحصول على سفينة وتعديلها وفقًا للمعايير السريرية وإبقائها تعمل لمدة عامين تقريبًا.

بمجرد الحصول على سفينة ، تقول أوتري إن الأمر سيستغرق حوالي عام حتى تكون جاهزة للإبحار مع فريق من مقدمي الرعاية الصحية المرخصين على متنها لتقديم خدمات من الإجهاض الجراحي إلى اختبار وعلاج الأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي - وتأمل أن يكون ذلك سيكون قبل نهاية عام 2023.

ولم تكشف عن مقدار التمويل الذي ضمنته PRROWESS لكنها قالت إن استجابة المانحين كانت "مذهلة"، واضافت: "كان لدينا أموال أولية أصلية سمحت لنا بالحصول على الكثير من الاستشاريين لمعرفة تفاصيل الخطة وعندما تم الإعلان عن ذلك ، تلقينا استجابة مذهلة من المانحين الصغار. ونحن نجري محادثات مع مانحين كبار."

تقول أوتري إن رأي فريقها القانوني هو أن مقدمي الخدمة المرخصين يمكنهم قانونًا إجراء عمليات الإجهاض في المياه الفيدرالية، ومع ذلك ، فهي تتوقع تحديات قانونية من الولايات. وأضافت أن السياسيين "رفضوا الفكرة وقالوا أيضًا إنهم سيتحدونها".

قضية أخرى هي أن الولايات يمكن أن تستهدف اوتري ومقدمي الخدمات الآخرين بمجرد عودتهم إلى الأرض.

 


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المحكمة العليا الامريكية

كاليفورنيا

قوانين الإجهاض



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