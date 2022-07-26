أهالى الزهور بالغربية يطالبون بحل مشكلة المياه المتراكمة.. ورئيس المياه يرد

أمنية فايد- الغربية - مصطفى عادل

أرسل القارئ محمود محروس والمقيم فى محافظة الغربية مناشدة لخدمة "صحافة المواطن" بـ"اليوم السابع" ضمن مبادرة "سيبها علينا" بخصوص وجود تسريب للمياه أسفل عمارات الزهور بطريق نفيا محافظة الغربية وعددها 23 عمارة مما يؤثر على أساسات هذه العمارات ويهدد حياة السكان.



من جانبه قال المهندس حمدى شطا رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية لـ"اليوم السابع"، أن المشكلة ناتجة عن ارتفاع منسوب الترعة المارة أمام العمارات، مما يترتب عليها طفح المياه ودخولها لمداخلها. وأضاف المهندس محمد اشرف المتحدث الرسمي للشركة، أنه سيتم الدفع بسيارات لشفط المياه من مداخل العمارات لتسهيل حركة دخول وخروج المواطنين.

وتأتى هذه المناشدة ضمن مبادرة "سيبها علينا" التى أطلقتها "اليوم السابع" لحرصها المستمر على التواصل مع قرائه وإيمانا منه بأن الرسالة الصحفية الأهم التى يحملها الموقع هى خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين، يعلن "اليوم السابع" عن انطلاق أكبر مبادرة لاستقبال مناشدة القراء ومشاكلهم وتوصيل هذه المشكلات للمسئولين والمتابعة المستمرة معهم حتى حلها، بالإضافة إلى مساعدة الحالات الإنسانية والصحية، وذلك عبر خدمة "واتس آب" اليوم السابع برقم 01280003799 أو عبر البريد الإلكترونى send@youm7.com أو عبر رسائل "فيس بوك" ، على أن تُنْشَر الأخبار المُصَوَّرَة والفيديوهات باسم القُرّاء.



وتعتبر هذه المبادرة واحدة من أكبر المبادرات التى يطلقها موقع "اليوم السابع" لاستقبال مناشدة المواطنين والعمل على حلها مع مختلف الجهات الحكومية، كما تتيح الخدمة الجديدة إمكانية أن يطلب القراء من فريق عمل "اليوم السابع" تغطية حدث أو التحقيق فى مشكلة تصادف أحد القراء أو قضية تهم قطاع من المواطنين أو الكشف عن نقص فى الخدمات، أو نشر شكوى أو استغاثة، أو تصحيح خبر أو معلومة على الموقع، أو إرسال فيديوهات أو صور لحدث تواجدتم فيه وسيتم نشرها باسمكم على موقع "اليوم السابع".