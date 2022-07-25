اليوم السابع
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أكرم القصاص
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ما يعرفوش المستحيل..

8 طلاب فى المرحلة الثانوية يحصدون المركز الأول عالميا بمسابقة الذكاء الاصطناعى

الإثنين، 25 يوليه 2022 04:26 م
8 طلاب فى المرحلة الثانوية يحصدون المركز الأول عالميا بمسابقة الذكاء الاصطناعى شباب مصرى يحصد المركز الأول عالميا
كتبت ــ أمنية فايد

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استطاع مجموعة من الشباب المصرى اجتياز كل الصعاب وإهداء مصر المركز الأول عالميا فى مسابقة الذكاء الاصطناعى "الروبوكوب" في بانكوك.

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تكون الفريق المشارك في المسابقة من 8 شباب يدرسون في المرحلة الثانوية، وشاركوا عبر خدمة "صحافة المواطن" بـ"اليوم السابع" تجربتهم ومراحل قيامهم برفع العلم المصرى وحصول مصر على المركز الأول في مسابقة Robocup Junior  2022 والتي أقيمت في بانكوك بدلو تايلاند.

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وقالوا: "إن هذه المسابقة كانت بين 3000 متسابق يمثلون 45 دولة، واستطاع فريقنا الحصول على اللقب "مواهب أول العالم"، ويتكون فريقنا من 8 أفراد، واشتركنا أولا في السابقة المحلية التي أقيمت في الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا بالإسكندرية، وحصلنا على المركز الأول ومنها تأهلنا لتمثيل مصر في البطولة الدولية في تايلاند الأسبوع الماضى".

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وأشاروا إلى أنهم جميعا يدرسون في المرحلة الثانوية، وأن حصولهم على المركز الأول يعنى لهم الكثير من النجاحات ويحفزهم على المشاركة باسم مصر في العديد من المسابقات لرفع اسمها وعلمها دائما في المركز الأول.
 
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اليوم السابع

صحافة المواطن

صحافة مواطن

مسابقة ذكاء اصطناعى

الروبوكوب

بانكوك

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