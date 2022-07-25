"وكيل تعليم دمياط" يوجه ببدء حصر الاحتياجات الخاصة بالصيانة البسيطة

دمياط معتز الشربينى

عقد اليوم الدكتور "خالد خلف" وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، اجتماعا موسعا بمديري المدارس الابتدائية بثلاث إدارات تعليمية، بحضور صالح القصيفي مدير عام التعليم العام، وعبد العليم جمعة مدير عام إدارة دمياط التعليمية و زهر الدين الليثي مدير إدارة دمياط الجديدة ودكتورة إيناس عبد الخالق مدير إدارة عزبة البرج التعليمية و حسني منصور مدير إدارة التعليم الابتدائي المركزي.

في بداية الاجتماع رحب "وكيل الوزارة" بالحضور، معربا عن شكره وتقديره لجهودهم المبذولة لخدمة العملية التعليمية خلال العام الدراسي 2021/2022

وناقش "وكيل الوزارة "عدة

موضوعات متعلقة بالانضباط الإداري داخل المدارس، مؤكدا أن أن المدارس التى لا يلتزم فيها العاملين تتعرض لفوضى إدارية ، وبالتالى عدم تحقيق اهدافها بالشكل المطلوب وهو الأمر الذي لا يقبل.

وكما ناقش "وكيل الوزارة" آليات التقديم للصف الأول الابتدائي، مشددا بمنع جمع أية مبالغ مالية تحت أي مسمى وحسن التعامل مع أولياء الأمور وتسير أعمالهم.

ووجه الدكتور خالد خلف، ببدء حصر الإحتياجات الخاصة بالصيانة البسيطة بالمدارس والعمل عليها والإنتهاء من تنفيذها في ميعاد غايته 30/8/2022 مشددا بمحاسبة المقصر أو المتجاوز في ذلك الشأن، كما وعد بمكافاة لأحسن مدرسة في تنفيذ الصيانة البسيطة والتي سيتم اختيارها بلحنة متخصصة.

وتطرق الاجتماع لعدة موضوعات ومشكلات خاصة بالعمل داخل المدارس وقام سيادته بالرد عليها.

وفي ختام الاجتماع أكد وكيل الوزارة أن تعليم دمياط خلال العام الدارسي 2021/2022 حقق11مركز عالمي بالإضافة إلي الكثير من المراكز الأولي علي مستوى الجمهورية في جميع فروع الانشطة التعليمية والتربوية وهو الأمر الذي وضع تعليم دمياط في وضع جديد يجب المحافظة عليه ولا يجوز النزول عنه ابدا.