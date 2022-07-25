اليوم السابع
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الإثنين، 25 يوليه 2022 07:22 ص
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واردات البوتاجاز تواصل التراجع.. وتسجل 176 ألف طن فى إبريل الماضى

الإثنين، 25 يوليه 2022 07:00 ص
واردات البوتاجاز تواصل التراجع.. وتسجل 176 ألف طن فى إبريل الماضى أسطوانات بوتاجاز - أرشيفية
كتب: مدحت عادل

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سجلت بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، تراجعا ملحوظا فى الواردات المصرية من البوتاجاز، حيث بلغ حجم الواردات المصرية منه نحو 176.3 ألف طن فى شهر ابريل الماضى "مبدئى" بينما كانت 237.3 ألف طن فى شهر ابريل عام 2021، بتراجع بلغت قيمته نحو 61 ألف طن.

 

ورصدت بيانات جهاز الإحصاء، تراجع الاستهلاك المحلى من البوتاجاز بشكل طفيف خلال نفس الفترة، حيث بلغ حجم الاستهلاك نحو 327.1 ألف طن فى شهر ابريل الماضى، مقابل 330.6 ألف طن فى نفس الشهر عام 2021، بتراجع بلفت قيمته 3.5 ألف طن.

 

وأظهرت بيانات جهاز الإحصاء، أن حجم الاستيراد من البوتاجاز بلغ نحو 139 ألف طن فى شهر مارس الماضى متراجعا من 151.6 ألف طن فى شهر مارس عام 2021، بتراجع بلغ حجمه نحو 12.6 ألف طن، وكانت معدلات استيراد البوتاجاز قد شهدت تراجع منذ بداية العام الحالى 2022، حيث سجل إجمالى الكميات المستوردة من البوتاجاز نحو 174 ألف طن فى شهر فبراير الماضى انخفاضا من 193 ألف طن فى شهر فبراير عام 2021، بتراجع بلغ نحو 19 ألف طن.

 

ورصدت بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، تراجع استيراد مصر من البوتاجاز منذ شهر ديسمبر الماضى، حيث بلغ حجم الاستيراد نحو 148 ألف طن، مقابل 185 ألف طن فى شهر ديسمبر عام 2020، بتراجع بلغ نحو 37 ألف طن، وانخفض الاستهلاك المحلى من البوتاجاز وسجل 332 ألف طن فى شهر ديسمبر الماضى، مقابل 336.6 ألف طن فى نفس الشهر عام 2020، بتراجع بلغ نحو 4.6 آلاف طن.


واردات مصر

البوتاجاز

جهاز الإحصاء

اخبار الاقتصاد



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