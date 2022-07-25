هذه اللعبة تحسن تركيزك وتنمى ذكائك.. تعرف عليها

كتبت فاطمة خليل

يعتبر الشطرنج من أفضل الرياضات الذهنية لارتباطه بالذكاء إذا كنت من محبي الشطرنج ، فمن المحتمل أنك تجني بالفعل الفوائد العديدة التي تتمتع بها لصحة دماغك وصحتك العقلية، والشطرنج يحسن تركيزك وقدرتك على اتخاذ القرار ويعزز الإبداع لدى الأطفال ويقلل من خطر الإصابة بمرض الزهايمر لدى كبار السن، في هذا التقرير نتعرف على فوائد الشطرنج لصحة دماغك، بحسب موقع "health".



فوائد لعب الشطرنج لصحة دماغك 1. تركيز أفضل:

تتطلب لعبة الشطرنج تركيزاً كبيراً، يمكن للشطرنج تدريب عقلك على الاستمرار في التركيز، من المؤكد أن هذا الاهتمام المتزايد تجاه مهمة ما سيؤدي إلى أداء أفضل مع مزيد من النجاح ، إلى جانب تقليل إهدار الوقت.

2. تدريب الذاكرة:

أثبتت الأبحاث أن الشطرنج يعمل على خلايا الذاكرة إلى جانب منع مرض الزهايمر، تجبرك اللعبة ، مع العديد من التقلبات والمنعطفات ، على ممارسة الكثير من الحركات والاستراتيجيات للفوز ضد خصمك.

تتدفق فوائد الذاكرة المحسّنة تلقائيًا إلى مجالات العمل والمسؤوليات الأخرى، مما يجعلك تتألق في كل مجال من مجالات الحياة بالإضافة إلى ذلك ، فإن لعب الشطرنج يكافح أيضًا أعراض مرض الزهايمر ويقلل من خطر الإصابة بالخرف مع تقليل خطر الإصابة بالاكتئاب والقلق أيضًا.

يشير بحث جديد إلى أن لعب الشطرنج يمكن أن يكون له تأثير إيجابي على الإنجازات الأكاديمية والنمو العقلي للأطفال. والسبب المذكور هو الاستخدام المتزايد للقدرات المعرفية مثل الإبداع والترقب والإدراك والذاكرة.



3. تحسين مهارات حل المشكلات لديك: بينما يفيد الشطرنج الأشخاص من جميع الأعمار في مهارات التفكير وحل المشكلات، فإن الشباب هم الذين يكتسبون المزيد من المزايا عند تعلمهم الشطرنج في سن صغيرة.

بالنسبة لهذه المجموعة ، فإن لعبة الشطرنج العادية تعدهم للتسجيل بشكل أفضل في سنوات الدراسة وما بعدها ومع ذلك ، فإن البالغين أيضًا، بمرور الوقت، يستفيدون من التفكير المحسن ومهارات حل المشكلات من خلال لعب الشطرنج.