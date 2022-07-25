هبوط الأسهم السعودية والإماراتية بجلسة الاثنين.. وصعود مؤشرات الكويت والبحرين

كتب هانى الحوتى

تباينت بورصات الخليج، خلال تعاملات جلسة اليوم الإثنين، إذ تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بنسبة 0.84% خاسرًا 100.92 نقطة ليغلق عند مستوى 11874.22 نقطة، وهبطت أسواق المال الإماراتية، فيما ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، وصعود سوق البحرين.

بورصة السعودية

تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بختام تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بنسبة 0.84% خاسرًا 100.92 نقطة ليغلق عند مستوى 11874.22 نقطة، وهبط مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.08% خاسرًا 17.82 نقطة ليغلق عند مستوى 21038.21 نقطة، وبلغ حجم التداول 163.8 مليون سهم بقيمة 5.1 مليار ريال.

وهبط 16 قطاعًا بسوق الأسهم السعودية، على رأسها الاستثمار والتمويل بنسبة 2.57%، أعقبه قطاع المرافق العامة بنسبة 1.83%، يليه قطاع الأدوية بنسبة 1.81%، ثم قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 1.57%، ثم قطاع البنوك بنسبة 1.39%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.9%، ثم قطاعي السلع طويلة الأجل، والنقل بنسبة 0.88%، 0.82%، على التوالي، فيما ارتفعت قطاعات إدارة وتطوير العقارات، والتأمين، وإنتاج الأغذية، والخدمات الاستهلاكية، والتطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 1.53%، 1.34%، 0.42%، 0.3%، 0.04%، على التوالي.

وقفز 57 سهمًا خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "دار الأركان" بنسبة 7.44%، ثم سهم "جي آي جي" بنسبة 5%، ثم سهم "باعظيم" بنسبة 4.29%، وتراجع 145 سهمًا على رأسها سهم "المتحدة للتأمين" بنسبة 9.89%، ثم سهم "النايفات" بنسبة 5.51%، ثم سهم "الخزف السعودي" بنسبة 3.79%، فيما تصدر سهم "دار الأركان" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 420.7 مليون ريال سعودي.

بورصة دبي

كما تراجع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بنسبة 0.64% خاسرًا 21.06 نقطة ليغلق عند مستوى 3235.90 نقطة، وبلغ حجم التداول 76.9 مليون سهم محققة ما قيمته 183.1 مليون درهم من خلال تنفيذ 4527 صفقة لعدد 32 سهمًا.

وهبطت 7 قطاعات ببورصة دبي على رأسها العقارات بنسبة 2.08%، أعقبه قطاع السلع بنسبة 1.66%، يليه قطاع الاتصالات بنسبة 1.44%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 1.08%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.84%، ثم قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.56%، وأخيرًا قطاع البنوك بنسبة 0.42%، فيما ارتفع قطاع النقل بنسبة 2.04%.

وقفز 11 سهمًا على رأسها سهم مصرف السلام السودان بنسبة 14.40%، ثم سهم تعاونية الاتحاد بنسبة 5%، وتراجع 18 سهمًا شركة دار التكافل بنسبة 5.84%، ثم سهم شركة اكتتاب القابضة بنسبة 4.08%، فيما تصدر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 7.6 مليون ورقة بقيمة 40.2 مليون درهم.

بورصة أبو ظبي

وهبط مؤشر فاداكس 15 بسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بنسبة 0.831% خاسرًا 80.23 نقطة ليغلق عند مستوى 9579.42 نقطة، وأغلق رأس المال السوقي عند مستوى 1.913 تريليون درهم، وبلغ حجم التداول 130.9 مليون سهم، بقيمة 1.2 مليار درهم، عبر تنفيذ 8609 صفقة.

وانخفضت 5 قطاعات ببورصة أبو ظبي على رأسها الاتصالات بنسبة 2.46%، أعقبه المواد الأساسية بنسبة 2.14%، يليه قطاع المرافق بنسبة 0.81%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.5%، وأخيرًا قطاع العقارات بنسبة 0.37%، فيما ارتفع قطاع الرعاية الصحية بنسبة 2.5%، ثم قطاع الصناعات بنسبة 0.3%، ثم قطاع التقديري للمستهلك بنسبة 0.08%.

وارتفع 16 سهمًا ببورصة أبو ظبي على رأسها سهم "شركة الخليج للمشاريع الطبية" بنسبة 10.53%، ثم سهم "شركة دار التمويل" بنسبة 8.48%، ثم سهم "مجموعة جي أف إتش المالية" بنسبة 4.63%، وتراجع 27 سهمًا على رأسها سهم "شركة رأس الخيمة للأسمنت الأبيض والمواد الانشائية" بنسبة 9.41%، ثم سهم "شركة مجموعة سوداتل للاتصالات المحدودة-سوادتل" بنسبة 7.23%، ثم سهم "شركة فيرتيغلوب" بنسبة 3.38%، فيما تصدر سهم "الشركة العالمية القابضة" قائمة الأكثر نشاطًا بحسب القيمة وبلغت 336.3 مليون درهم.

بورصة الكويت

فيما ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، خلال تعاملات جلسة اليوم الإثنين، إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.5% رابحًا 38.04 نقطة ليغلق عند مستوى 7699.88 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 0.30% رابحًا 25.77 نقطة ليغلق عند مستوى 8572.43 نقطة، وزاد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 1.21% رابحًا 70.50 نقطة ليغلق عند مستوى 5891.32 نقطة، وصعد مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.19% رابحًا 11.56 نقطة ليغلق عند مستوى 6122.16 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 213.7 مليون سهم بقيمة 57 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 12.7 ألف صفقة، وصعدت 7 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها الاتصالات بنسبة 3.10%، أعقبه قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 1.01%، يليه قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.89%، ثم قطاعي المواد الأساسية، والمنافع بنسبة 0.57%، 0.5%، على التوالي، ثم قطاع قطاعي العقار، والبنوك بنسبة 0.36%، 0.32%، على التوالي، فيما تراجع قطاعات الطاقة، والتأمين، والصناعة، والخدمات الاستهلاكية بنسبة 2.66%، 1.06%، 0.43%، 0.06%، على التوالي.

بورصة البحرين

وزاد المؤشر العام لبورصة البحرين، بختام تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بنسبة 0.12% رابحًا 2.35 نقطة ليغلق عند مستوى 1888.95 نقطة، وبلغ حجم التداول 2.9 مليون سهم بقيمة 471.6 ألف دينار بحريني، وارتفع ببورصة البحرين المال بنسبة نمو 14.07% مدفوعًا بصعود سهم البنك الأهلي المتحد بنسبة 0.72%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة نمو 13.87% مدفوعًا بصعود سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية-بتلكو بنسبة 0.67%.

فيما تراجع قطاع العقارات بنسبة انخفاض 39.77% بضغوط هبوط سهم شركة عقارات السيف بنسبة 1.82%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة انخفاض 22.97% بضغوط هبوط سهم شركة ألمنيوم البحرين بنسبة 0.46%، وهبط سهمي مجموعة جي أف إتش المالية، بنك البحرين والكويت بنسبة 2.37%، 0.21%، على التوالي.