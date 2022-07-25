نقيب المرافق: تطبيق الأدنى للأجور على عاملى "مياه الشرب" بدءا من يوليو الجارى

كتبت ـ آية دعبس

أعلن هشام فؤاد رئيس النقابة العامة للعاملين بالمرافق العامة، عن استجابة المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة ل مياه الشرب والصرف الصحى، والعضو المنتدب لمطلب "النقابة العامة، والعاملين بالشركة، بالموافقة على تطبيق الحد الأدنى للأجور بقيمة 2700 جنيه، على العاملين بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، والشركات التابعة لها اعتبارا من 1-7-2022.

ووجه فؤاد في تصريحات صحفية اليوم الإثنين، الشكر والتقدير إلى قيادات الشركة القابضة ومجلس إدارتها على تلك الإستجابة السريعة، وهذا التعاون والحوار الاجتماعي البَنّاء والمستمر بين "النقابة" و"الشركة القابضة" لتوفير بيئة عمل لائقة وأمان وظيفي للعمال، مشيراُ إلى أن ذلك التعاون كان سببا رئيسياَ في تحسين الأداء، وتحفيز العمال على المزيد من العمل والإنتاج، وتحقيق الاستقرار في مواقع العمل، ويعود بالنفع على دعم الاقتصاد الوطني في ظل الجمهورية الجديدة التى أرسى قواعدها الرئيس عبد الفتاح السيسي .

وقال فؤاد في رسالة إلى قيادات الشركة القابضة:"باسمي وزملائي أعضاء مجلس إدارة النقابة العامة للعاملين بالمرافق العامة نشكر سيادتكم والسادة أعضاء مجلس إدارة الشركة علي تعاونكم الكامل من أجل تحسين الأداء وزيادة الإنتاج ومن منطلق حرص سيادتكم وتعاونكم مع مجلس إدارة النقابه العامة في العمل علي حل مشاكل العاملين وحثهم علي بذل الجهد والعمل في سبيل تحقيق زياده الإنتاج ودعم الاقتصاد الوطني وتعاونكم في تحقيق مطالبهم المشروعة بما يتفق مع اللوائح والقوانين التي تنظم شئونهم".