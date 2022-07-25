مياه المنوفية: توقيع بروتوكول مع المعهد العالى للهندسة بمجال البحث العلمى

وقع اليوم الدكتور محمد نجيب صالح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنوفية، بروتوكول تعاون مع المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنوفية لتدريب الطلاب ميدانيا وتأهيلهم بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل وإيمانا من الشركة بالدور الهام لمشاركة المجتمع المدنى فى بناء وتنمية المجتمع المصرى.

وأكد نجيب، أن بروتوكول التعاون المبرم بين شركة مياه المنوفية والمعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنوفية ياتى تحقيقا لمعيار خدمة المجتمع وتنمية البيئة والذى يعتبر من معايير اعتماد المؤسسات التعليمية والبحثية من قبل الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد بالإضافة إلى معيارى الطلاب والخريجين والبحث العلمى ومعيار التدريس والتعلم.

وأوضح، أن البروتوكول يهدف إلى التدريب الميدانى للطلاب والباحثين سنويا بالإضافة إلى إجراء تقييم للطلاب فى عملية التدريب وعمل ترتيب للطلاب وفقا للمستوى حتى يتسنى اختيار الأفضل فى حالة توفير فرصه عمل وإتاحة الفرصة لأعضاء هيئة التدريس والباحثين من الاستفادة بآراء جهات التوظيف والشركات فى حصر المشاكل وإشراك ممثلو جهات التوظيف فى حلها من خلال الأبحاث العلمية.

وأشار رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنوفية، إلى أن البروتوكول يتضمن تنفيذ ورش عمل ومؤتمرات مشتركة وتقديم الدعم المادى والمعنوى طبقا لما هو متاح واشراك الاطراف المجتمعية فى هذه الورش والمؤتمرات وإتاحة جميع امكانيات المعهد البحثية لحل أى مشكلة تواجه الشركة بالإضافة إلى تقديم استشارات مجانية للشركة.