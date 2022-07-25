اليوم السابع
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الإثنين، 25 يوليه 2022 10:38 م
أكرم القصاص
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مسئولة أممية: مجلس الأمن يؤيد الإصلاحات الاقتصادية بلبنان وتشكيل حكومة

الإثنين، 25 يوليه 2022 10:00 م
مسئولة أممية: مجلس الأمن يؤيد الإصلاحات الاقتصادية بلبنان وتشكيل حكومة مجلس الأمن الدولى - أرشيفية
أ ش أ

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قالت يوانا فرونتسكا المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان إن أعضاء مجلس الأمن أيدوا، خلال جلسة مشاورات بشأن لبنان الخميس الماضي، إنجاز الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية في لبنان وتشكيل حكومة في أسرع وقت ممكن.


جاء ذلك عقب لقائها رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي؛ لإطلاعه على تفاصيل لقاء مجلس الأمن الذي عقد الخميس الماضي بنيويورك، بالإضافة إلى استعراض التطورات في لبنان.


وأضافت فرونتسكا - في تصريحات اليوم الاثنين أن الجو في مجلس الأمن كان إيجابيًا، موضحة أن أعضاء المجلس أيدوا إنجاز إصلاحات احترام الدستور وانتخاب رئيس جديد للبلاد في الوقت المحدد يدعم الاستقرار في لبنان ومصلحة اللبنانيين.


لبنان

مجلس الأمن الدولى

الأمم المتحدة

انتخابات الرئاسة اللبنانية

الاصلاح الاقتصادي فى لبنان



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