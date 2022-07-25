اليوم السابع
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مركز المصالحة: مقتل شخصين وإصابة 13 آخرين في هجوم إرهابي بحماة السورية

الإثنين، 25 يوليه 2022 03:00 ص
مركز المصالحة: مقتل شخصين وإصابة 13 آخرين في هجوم إرهابي بحماة السورية تفجير - أرشيفية
وكالات

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كشف المركز الروسي لمصالحة الأطراف المتحاربة في سوريا، عن مقتل شخصين وإصابة 13 آخرين في هجوم إرهابي وقع في مدينة السقيلبية بمحافظ حماة السورية، وفق ما نشرت وكالة نوفوستي الروسية.

وقال يفغيني غيراسيموف، نائب رئيس مركز المصالحة: "في 24 يوليو، في مدينة السقيلبية بمحافظة حماة، خلال حفل افتتاح مسجد آيا صوفيا، ارتكب مسلحون من الجماعات المسلحة غير الشرعية عملا إرهابيا باستخدام طائرة مسيرة مصنعة يدويا".

وأسفر انفجار الطائرة المسيرة التي أطلقها إرهابيون، عن مقتل شخصين وإصابة 13 مدنيا. ولم يصب الجنود الروس في الهجوم.

 


المركز الروسي لمصالحة

سوريا

هجوم إرهابي

مدينة السقيلبية

محافظ حماة



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