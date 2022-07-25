اليوم السابع
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ماذا تعرف عن تجدد بروتوكول تعزيز فرص التوظيف بقطاع الأعمال العام؟

الإثنين، 25 يوليه 2022 07:00 م
ماذا تعرف عن تجدد بروتوكول تعزيز فرص التوظيف بقطاع الأعمال العام؟ المستشار عمرو كمال حزين
كتب عبد الحليم سالم

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جددت وزارة قطاع الأعمال العام، بروتوكول التعاون بين الوزارة وشركة متخصصة فى الحلول الإلكترونية للتوظيف، وذلك للعام الثانى على التوالي.


تعرف على أهداف البروتوكول وانعكاسه على الوزارة وشركاتها التابعة فى 7 معلومات:

1 - يأتى البروتوكول فى إطار حرص وزارة قطاع الأعمال العام على تمكين الشركات التابعة من استقطاب أفضل الكوادر المهنية.

2 – يهدف لتعيين المزيد من الكفاءات التى تحتاجها لضمان نمو وتطور هذه الشركات، وذلك اعتمادا على الحلول التكنولوجية لتعزيز فرص التوظيف.

3 - من بين أهداف البروتوكول إتاحة الفرصة للعمال والموظفين السابقين بالشركات للاستفادة من خدمات المنصتين.

4 - يتم تقديم هذه الخدمات مجانا لصالح الوزارة وشركاتها التابعة طوال مدة الشراكة.

5 – تمتلك المنصتان قاعدة بيانات كبيرة من حملة الشهادات العليا والعمالة الفنية فى الإعلان عن جميع الوظائف الخاصة بالشركات التابعة للوزارة.

6 – يتم تخصيص صفحة خاصة لوزارة قطاع الأعمال على المنصتين لتضم جميع الوظائف الشاغرة بالشركات التابعة للوزارة.

7 - وقع البروتوكول كلا من عمرو كمال حزين، مستشار وزارة قطاع الأعمال العام لتنمية الموارد البشرية، وشريف هاشم، الرئيس التنفيذى للشركة.


قطاع الاعمال العام

الموارد البشرية

عمرو كمال حزين

فرص عمل

شركات قطاع الاعمال



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