للعام الثانى.. صيدلة كفر الشيخ تحتفظ بترتيبها في تصنيف شنغهاي للعام 2022

كفر الشيخ - محمد سليمان

حققت كلية الصيدلة بجامعة كفرالشيخ، إنجازًا جديدًا، بظهورها على تصنيف شنغهاي الدولي، للمرة الثانية على التوالي، بالرغم من حداثتها، وحصولها على شهادة الجودة والاعتماد فى العام الماضى.

وأعلن الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، حصول كلية الصيدلة بالجامعة على الترتيب من رقم 200 إلى 300 على مستوى العالم من بين أكثر من 3000 جامعة، كما احتلت المركز الثانى على المستوى المحلى من بين أكثر من 50 كلية صيدلة بمصر.

ومن جانبه أكد عميد كلية الصيدلة، الدكتور رمضان الدوماني أن الكلية حرصت منذ نشأتها على وضع رؤية ورسالة للمنافسة العالمية وقد تحققت الرؤية والرسالة وتحقق الحلم بهذا التصنيف العالمي.

وأشار إلي دعم إدارة الجامعة ممثلة فى الأستاذ الدكتور عبد الرازق دسوقى ، رئيس الجامعة، ونواب رئيس الجامعة، ودعم من إدارة الكلية، موجهًا الشكر لوكلاء الكلية ومشيدًا بمجهود أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والجهاز الإداري في كلية الصيدلة.