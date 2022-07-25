لافروف: اهتمام متبادل لدي روسيا والكونغو لتطوير التعاون في المجال العسكري

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أكد وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، أهمية التعاون بين روسيا والدول الإفريقية وخاصة في إطار العمل المشترك لإقامة مشاريع مشتركة.



جاء ذلك خلال مباحثات أجراها لافروف مع نظيره الكونغولي جان كلود جاكوسو، ورئيس البلاد دينيس ساسو نجيسو، خلال زيارته إلى الكونغو والتي تعد الأولى لوزير خارجية روسي إلى الجمهورية.



وأفادت قناة "روسيا اليوم"، الاثنين بأن المباحثات تركزت على أزمة الغذاء العالمية والتعاون الثنائي بين البلدين خاصة أن العلاقات بين روسيا والكونغو، عريقة وتعود إلى فترة الاتحاد السوفيتي.



وقال وزير الخارجية الروسي، إنه أجرى مباحثات طويلة ومفيدة مع رئيس الكونغو، دينيس ساسو نجيسو، ووزير الخارجية، جان كلود جاكوسو، لافتا إلى أن هناك اهتماما متبادلا لدى البلدين لتطوير التعاون في المجال العسكري والتقني.



وأشار لافروف - خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الكونغولي - "لدينا آفاق كبيرة للتعاون الاقتصادي، كما أن هناك عدة شركات روسية تعمل في جمهورية الكونغو الآن، واتفقنا أيضا على تطوير التعاون في المجال الطبي ومكافحة انتشار الأمراض المعدية الخطرة"، وفقا لما أوردته قناة "روسيا اليوم".



وأكد لافروف دعم روسيا للكونغو في مكافحة مظاهر التمييز في إطار الأمم المتحدة، مرحبا بدور جمهورية الكونغو في تسوية الأزمات في القارة الإفريقية، وعقد مؤتمر يجمع كافة أطراف النزاع الليبي.



من جانبه، أكد وزير الخارجية الكونغولي، جان كلود جاكوسو، أن زيارة سيرجي لافروف إلى جمهورية الكونغو حدث كبير وتاريخي ، مشيرا إلى أن موقف دولته لم يتغير جراء الأزمة في العلاقات بين روسيا وأوكرانيا، لافتا إلى أن جمهورية الكونغو كانت تريد أن توصل لكلا الطرفين، ضرورة وجود احترام متبادل وحل هذه القضية على أساس المفاوضات المشتركة.