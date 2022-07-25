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كيف تُسجل رغبات حجز اختبار القدرات؟ .. إنفوجراف

الإثنين، 25 يوليه 2022 07:30 م
كيف تُسجل رغبات حجز اختبار القدرات؟ .. إنفوجراف تنسيق الجامعات
كتب: محمد صبحى

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حدد مكتب تنسيق القبول بالجامعات بوزارة التعليم العالى الخطوات التى يجب على طلاب الثانوية العامة اتباعها لتسجيل وحجز اختبارات القدرات من خلال موقع التنسيق الإلكترونى على شبكة الإنترنت  www.tansik.egypt.gov.eg.

وفى هذا الإنفوجراف نرصد كيفية تسجيل رغبات اختبار القدرات وهى كالتالى: 

الموقع هو: www.tansik.egypt.gov.eg.

 

يدخل الطالب على موقع التنسيق الإلكترونى

 

يدخل إلى صفحة تسجيل اختبارات القدرات

 

تبدأ عملية التسجيل باستخدام الرقم القومى ورقم الجلوس الخاص به

 

تظهر بيانات الطالب الشخصية وتتضمن:

رقم الجلوس

 اسم الطالب

 الرقم القومى

 المحافظة

الإدارة التعليمية التابع لها الطالب

 المدرسة

 الشعبة "علمية– هندسية– أدبية"

 

 يختار الطالب نوع القدرات

 

يتم تحديد الموعد والمكان

 

 بعد انتهاء التسجيل تتم طباعة إيصال بكل البيانات

 

للعلم فإن قدرات كليات التربية الرياضية تستمر لثلاثة أيام متتالية

إنفوجراف
إنفوجراف

 


الجامعات الحكوميه

اختبارات القدرات

التعليم العالى

تنسيق الجامعات 2022

اليوم السابع بلس



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