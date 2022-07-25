قطع المياه عن بعض المناطق وعدد من القرى بالمنصورة اليوم لأعمال الصيانة

الدقهلية - شريف الديب

أعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، أنه سيتم قطع المياه عن بعض المناطق بمدينة المنصورة وعدد من قري مركز المنصورة، اليوم الاثنين 25 يوليو الجاري، من الساعة 11 مساء حتي الساعة الثانية صباحا من يوم الثلاثاء 26 يوليو الجارى، لتنفيذ أعمال صيانة طارئة علي خط الطرد لرئيسي بمرفق مياه شرق بالمنصورة.

جاءت تصريحات محافظ الدقهلية بناء على التقرير الذى ورد من شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالدقهلية، وأوضح التقرير أن المناطق المتأثرة بانقطاع المياه هي جزء من حي غرب ويشمل شارع عبد السلام عارف وشارع الترعة ومنطقة سامية الجمل ومنطقة سندوب ومدينة مبارك ومستشفي التأمين الصحي، كما يتأثر بانقطاع المياه عدد من قري مركز المنصورة وتشمل قري نقيطه وكوم الدربي وبرق العز ومنطقة مصانع سندوب والبقلية وشاوه.

ووجه الدكتور أيمن مختار، مسئولى الشركة بسرعة العمل وانهاء الأعمال خلال الفترة الزمنية المحددة وعودة المياه مرة أخرى حرصا على توفير مطالب واحتياجات المواطنين، مشددا على أهمية اتباع الاصول الهندسية الواجبة لتنفيذ الأعمال المشار اليها.

وتهيب محافظة الدقهلية بالمواطنين قاطني الأماكن المتأثرة بانقطاع المياه وكذا الوحدات المحلية والهيئات والمصالح والمستشفيات والمخابز، ضرورة العمل باتخاذ ما يلزم لتوفير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة الانقطاع.