الرئيسية أخبار عاجلة قرار جمهورى بتغيير غرض 15 ألف فدان من نشاط الاستزراع والاستصلاح إلى تعليمى الإثنين، 25 يوليه 2022 12:12 م الرئيس عبد الفتاح السيسي كتب محمد الجالى مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء نشرت الجريدة الرسمية، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى، رقم 321 لسنة 2022، بالموافقة علي تغيير الغرض من مساحة حوالي 15 ألف فدان من نشاط الاستزراع والاستصلاح إلي النشاط التعليمي. السيسي الرئيس السيسي الجريدة الرسمية النشاط التعليمي عاجل الموضوعات المتعلقة قراران جمهوريان بإزالة صفة النفع العام عن أملاك دولة وتعديل الحد الإدارى الشرقى للقاهرة الأربعاء، 20 يوليه 2022 01:05 م بالأسماء.. قراران جمهوريان بتعيين معاونين بالنيابة الإدارية الثلاثاء، 19 يوليه 2022 04:49 م قراران جمهوريان لتنفيذ مشروعات بأسوان وإقامة مدينة إسنا الجديدة الأحد، 17 يوليه 2022 10:22 ص مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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