اليوم السابع
Ads
الإثنين، 25 يوليه 2022 12:19 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

قرار جمهورى بتغيير غرض 15 ألف فدان من نشاط الاستزراع والاستصلاح إلى تعليمى

الإثنين، 25 يوليه 2022 12:12 م
قرار جمهورى بتغيير غرض 15 ألف فدان من نشاط الاستزراع والاستصلاح إلى تعليمى الرئيس عبد الفتاح السيسي
كتب محمد الجالى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
نشرت الجريدة الرسمية، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى، رقم 321 لسنة 2022، بالموافقة علي تغيير الغرض من مساحة حوالي 15 ألف فدان من نشاط الاستزراع والاستصلاح إلي النشاط التعليمي.
 
 
 
 
 

 


السيسي

الرئيس السيسي

الجريدة الرسمية

النشاط التعليمي

عاجل



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة