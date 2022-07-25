قرار جمهورى بتغيير غرض 15 ألف فدان من نشاط الاستزراع والاستصلاح إلى تعليمى

كتب محمد الجالى

نشرت الجريدة الرسمية، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى، رقم 321 لسنة 2022، بالموافقة علي تغيير الغرض من مساحة حوالي 15 ألف فدان من نشاط الاستزراع والاستصلاح إلي النشاط التعليمي.