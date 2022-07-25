غدًا قطع المياه عن مدينة منوف وضواحيها وسرس الليان والحامول لغسيل الشبكات

المنوفية - محمد فتحى

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، عن قطع المياه، "مدينة منوف والقري التابعة لها ، مدينة سرس الليان، تجمع قرى الحامول"، من الساعة 8 صباحًا وحتي الساعة 3 عصرا من نفس اليوم لغسيل الشبكات وتطهير الخزانات.

وتهيب الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز ومسئولى الهيئات الحكومية والمستشفيات بتوفير كميات المياه المناسبة اللازمة لاستخدامها خلال تلك الفترة المذكورة.

وعقد اليوم الدكتور محمد نجيب صالح رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب مع مديري المعامل ومديرى الجوده بالافرع بحضور الدكتور اسلام النعمانى رئيس قطاع المعامل وذلك لمناقشة ووضع آليات عمل للأرتقاء بمستوى وجودة مياه الشرب وضرورة التنسيق الكامل ما بين المعامل والتشغيل بالمحطات.

وخلال الاجتماع أكد على ضرورة الإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والنهوض بمستوى الأداء.

وشدد أن جوده المياه المنتجه هي خط أحمر وأن هدف الشركة الأساسي هو تقديم كوب ماء نظيف لكل مواطن وكذلك متابعة جودة المياه بالشبكات والاهتمام بعمليات تطهير وغسيل الشبكات وفتح محابس الغسيل، كما أكد على ضرورة الأهتمام بشكاوى العملاء والمواطنين والعمل على حلها.

وكلف مديري المعامل الفرعية ضرورة متابعة جودة المياه ورفع عينات من نهايات الشبكات.