غدا.. قطع المياه عن الباجور بالمنوفية وضواحيها لغسيل الشبكات وأعمال الصيانة

المنوفية - محمد فتحى

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية عن قطع المياه غداً الثلاثاء، عن "مدينة الباجور، قرية كفر الباجور، جروان ، زاوية جروان، العزب المجاورة لمدينة الباجور"، من الساعة 8 صباحًا وحتي الساعة 9 مساءً من نفس اليوم، لغسيل الشبكات وتطهير الخزانات وإجراء أعمال صيانة بمحطة مياه القرنين المرشحة.

وتهيب الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز ومسئولى الهيئات الحكومية والمستشفيات بتوفير كميات المياه المناسبة اللازمة لاستخدامها خلال تلك الفترة المذكورة.