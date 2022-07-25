غدا.. قطع المياه عن الباجور بالمنوفية وضواحيها لغسيل الشبكات وأعمال الصيانة

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية عن قطع المياه غداً الثلاثاء، عن "مدينة الباجور، قرية كفر الباجور، جروان ، زاوية جروان، العزب المجاورة لمدينة الباجور"، من الساعة 8 صباحًا وحتي الساعة 9 مساءً من نفس اليوم، لغسيل الشبكات وتطهير الخزانات وإجراء أعمال صيانة بمحطة مياه القرنين المرشحة.
وتهيب الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز ومسئولى الهيئات الحكومية والمستشفيات بتوفير كميات المياه المناسبة اللازمة لاستخدامها خلال تلك الفترة المذكورة.
وعقد أمس الدكتور محمد نجيب صالح رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب اجتماعا مع مديري المعامل ومديرى الجودة بالأفرع بحضور الدكتور إسلام النعمانى رئيس قطاع المعامل، وذلك لمناقشة ووضع آليات عمل للأرتقاء بمستوى وجودة مياه الشرب وضرورة التنسيق الكامل ما بين المعامل والتشغيل بالمحطات.
وخلال الاجتماع أكد على ضرورة الإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والنهوض بمستوى الأداء وشدد أن جوده المياه المنتجة هي خط أحمر وأن هدف الشركة الأساسي هو تقديم كوب ماء نظيف لكل مواطن، وكذلك متابعة جودة المياة بالشبكات والاهتمام بعمليات تطهير وغسيل الشبكات وفتح محابس الغسيل، كما أكد على ضروره الأهتمام بشكاوى العملاء والمواطنين والعمل على حلها.
وكلف مديري المعامل الفرعية ضرورة متابعة جودة المياة ورفع عينات من نهايات الشبكات.
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