اليوم السابع
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الإثنين، 25 يوليه 2022 02:01 م
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"علوم الإسكندرية" تنظم تدريبا حقليا لطلاب ماجستير جيولوجيا البترول

الإثنين، 25 يوليه 2022 01:15 م
"علوم الإسكندرية" تنظم تدريبا حقليا لطلاب ماجستير جيولوجيا البترول علوم الإسكندرية
الإسكندرية أسماء على بدر

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نظمت كلية العلوم جامعة الإسكندرية برنامج ماجستير جيولوجيا البترول، ضمن البرنامج التدريبي الحقلي لطلاب البرنامج، رحلة حقلية تدريبية إلي منطقة سهل وادي عجيبة ووداى أم لطشان بمحافظة مرسى مطروح لدراسة البيئات الترسيبية بصخور الأودية.
 
يأتي ذلك لإجراء دراسة دقيقة للتراكيب الرسوبية بها وتصميم رسوم توضيحية لتتابعات الصخور المختلفة في العديد من المكاشف للوصول إلي اقتراح النموذج الترسيبي للمنطقة لتحديد صفات وخصائص الخزانات البترولية في القطاعات والمكاشف المماثلة. كما تمت دراسة ظاهرة ذوبان الصخور الجيرية المتشرة بالمنطقة (Karstification) وتأثير هذه الظاهرة على طبيعة الخزانات البترولية.
 
 
 

 


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