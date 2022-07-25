ضبط 900 كيلو دقيق مدعم قبل تهريبه وبيعه بالسوق السوداء داخل مخبز بالشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

ضبطت مديرية التموين بالشرقية، 900 كيلو دقيق مدعم قبل تهريبه وبيعه بالسوق السوداء داخل أحد المخابز بقرية المهدية بمركز ههيا ، ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، وفايزة عبد الرحمن وكيل وزارة تموين، بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على الأسواق والمحال التجارية والمصانع والمخابز ومحطات الوقود وكافة الأنشطة التجارية بنطاق المحافظة للتأكد من إلتزام أصحابها بالإشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ، قامت إدارة تموين ههيا برئاسة محمد اﻷلفي مدير الإدارة بحملة تفتيشية علي اﻷنشطة التموينية والتجارية بدائرة الإدارة وقد تمكنت الحملة أثناء مرورها علي المخابز من محضر إثبات حالة ضد مخبز كائن بقرية المهدية لتصرفه في عدد 18 شيكارة دقيق بلدي مدعم ببيعها في السوق السوداء ، زنة الشيكارة الواحدة 50 كيلوجرام ، بإجمالي كمية مقدارها 900 كيلو جرام، كما تمكنت الحملة من تحرير 3 محاضر إثبات حالة ضد أصحاب مخابز مخالفه لإنتاج خبز ناقص الوزن و محضر إثبات حالة لعدم إعطاء المواطنين بون صرف الخبز .