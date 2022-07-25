ضبط محل دواجن يقوم بالتلاعب بالميزان لغش المواطنين في بورسعيد

بورسعيد - محمد عزام

تمكنت مديرية التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد، اليوم الأثنين، من ضبط احد محال الدواجن يقوم بالتلاعب بالميزان لغش المواطنين ببورسعيد، جاء ذلك فى إطار جهود المديرية خلال الحملات الرقابية بتوجيهات ناصر ثابت وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، تحت إشراف محمد عوض عبد الله وكيل مديرية تموين بالمحافظة.

شنت إدارة تموين غرب، حملة مكبرة بقيادة طلعت البساطى مدير إداراة غرب وهانى شاكر رئيس الرقابه وسمير عبد الرحمن المفتش بالإدارة، ومعاونة عصام العاصى وذلك بالتعاون مع شرطة مباحث التموين بقيادة العقيد سهيل الجبالى وبالتنسيق مع مكتب الدمغة والموازين ببورسعيد بقيادة المهندسة جيهان محمد حسن.

أسفرت الحملة عن ضبط أحد تجار الدواجن نطاق دائرة الحى يقوم بالغش فى الموازين حيث قام بالتلاعب فى كفة الميزان، وبالعرض على مصلحة الموازين والدمغه تم فحص الميزان، وتبين أنه غير مدموغ وبه تلاعب ليعطى للمستهلك وزنا وهميا، مخالفاً بذلك القانون رقم 281 لسنة 1994 الخاص بالغش التجارى وقمع التدليس، والمادة الرابعة من القانون رقم 1 لسنة 1994 الخاص بالقياس والكيل.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المحال المذكور وجارى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.