اليوم السابع
Ads
الإثنين، 25 يوليه 2022 06:40 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

صيانة أعمدة الإنارة والنظافة والتشجير بالقنطرة شرق والتل الكبير فى الإسماعيلية

الإثنين، 25 يوليه 2022 05:39 م
صيانة أعمدة الإنارة والنظافة والتشجير بالقنطرة شرق والتل الكبير فى الإسماعيلية جانب من أعمال صيانة أعمدة الإنارة
الإسماعيلية- صبرى غانم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكد اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية على الاهتمام بالقطاعات الخدمية و التنموية، على مستوى كافة مراكز و مدن محافظة الإسماعيلية. 
حيث قام قسم الكهرباء بمركز و مدينة القنطرة شرق بالعمل على إصلاح و صيانة أعمدة الإنارة بعدة مناطق منها شارع الجيش و خلف كنيسة مار جرجس بالمدينة القديمة، بالإضافة إلى استمرار إصلاح و صيانة أعمدة الإنارة بشارع مجمع المصالح بالمدينة الجديدة. 
 
وفي سياق آخر، قام قسم الملاريا بالوحدة المحلية بأعمال الرش الضبابي لمكافحة الذباب و البعوض و ذلك بمناطق عزبة ناصر، عزبة المواصلة و شارع العريش.
 
كما قامت إدارة تحسين البيئة بمركز و مدينة القنطرة شرق بالعمل على رفع القمامة و المخلفات من عدة مناطق منها شارع الجيش، التحرير، الشهيد محمد صلاح رياض بالمدينة القديمة، شارع قسم الشرطة القديم، منطقة سوق الأربعاء، شارع أسيوط و مكتب البريد، علاوة على رفع الأتربة و الرمال من جوانب الأرصفة بشارع الشط بالمدينة الجديدة.
 
كما قام قسم التشجير والمتنزهات بقصِّ و تقليم الأشجار بمنطقة عزبة الغطوس، علاوة على نظافة و ريِّ المتنزهات و المسطحات الخضراء بشارع مجمع المصالح.
 
وقامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة التل الكبير بمتابعة أعمال النظافة، والإنارة العامة بقطاع تل البلد، و الحمادة، و السلام المحطة، و قرية الظاهرية، و قرية الملاك، حيث تم رفع 90 طن قمامة و مخلفات.
 
كما قام قسم الكهرباء بصيانة 50كشاف بقطاع المدينة و قرية الظاهرية.
 
وفي سياق متصل، تمت الاستجابة الفورية لشكوى أحد المواطنين، حيث تم  ردم حفر ناتج الغاز بطريق المزرعة القصاصين القديمة بر أيمن ترعة الإسماعيلية، و تم تسوية الطريق.
 
 
 

الإسماعيلية

إنارة الطرق

التل الكبير

القنطرة شرق

محافظة الاسماعيلية



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة