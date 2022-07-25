صيانة أعمدة الإنارة والنظافة والتشجير بالقنطرة شرق والتل الكبير فى الإسماعيلية

الإسماعيلية- صبرى غانم

أكد اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية على الاهتمام بالقطاعات الخدمية و التنموية، على مستوى كافة مراكز و مدن محافظة الإسماعيلية.

حيث قام قسم الكهرباء بمركز و مدينة القنطرة شرق بالعمل على إصلاح و صيانة أعمدة الإنارة بعدة مناطق منها شارع الجيش و خلف كنيسة مار جرجس بالمدينة القديمة، بالإضافة إلى استمرار إصلاح و صيانة أعمدة الإنارة بشارع مجمع المصالح بالمدينة الجديدة.

وفي سياق آخر، قام قسم الملاريا بالوحدة المحلية بأعمال الرش الضبابي لمكافحة الذباب و البعوض و ذلك بمناطق عزبة ناصر، عزبة المواصلة و شارع العريش.

كما قامت إدارة تحسين البيئة بمركز و مدينة القنطرة شرق بالعمل على رفع القمامة و المخلفات من عدة مناطق منها شارع الجيش، التحرير، الشهيد محمد صلاح رياض بالمدينة القديمة، شارع قسم الشرطة القديم، منطقة سوق الأربعاء، شارع أسيوط و مكتب البريد، علاوة على رفع الأتربة و الرمال من جوانب الأرصفة بشارع الشط بالمدينة الجديدة.

كما قام قسم التشجير والمتنزهات بقصِّ و تقليم الأشجار بمنطقة عزبة الغطوس، علاوة على نظافة و ريِّ المتنزهات و المسطحات الخضراء بشارع مجمع المصالح.

وقامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة التل الكبير بمتابعة أعمال النظافة، والإنارة العامة بقطاع تل البلد، و الحمادة، و السلام المحطة، و قرية الظاهرية، و قرية الملاك، حيث تم رفع 90 طن قمامة و مخلفات.

كما قام قسم الكهرباء بصيانة 50كشاف بقطاع المدينة و قرية الظاهرية.

وفي سياق متصل، تمت الاستجابة الفورية لشكوى أحد المواطنين، حيث تم ردم حفر ناتج الغاز بطريق المزرعة القصاصين القديمة بر أيمن ترعة الإسماعيلية، و تم تسوية الطريق.