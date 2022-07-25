صعود 7 قطاعات بالبورصة بجلسة الإثنين على رأسها التجارة والموزعون

كتب هانى الحوتى

تباينت مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الإثنين، إذ ارتفعت 7 قطاعات على رأسها التجارة والموزعون بنسبة 4.4%، أعقبه قطاع المنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 0.8%، يليه قطاع الرعاية الصحية والأدوية بنسبة 0.5%، ثم قطاعى المقاولات والإنشاءات الهندسية، والأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 0.3%، ثم قطاع مواد البناء بنسبة 0.2%، وأخيرًا قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 0.1%.

فيما تراجعت 9 قطاعات على رأسها الخدمات التعليمية بنسبة 1.4%، أعقبه قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 1.1%، يليه قطاع خدمات النقل والشحن بنسبة 0.8%، ثم قطاعات الخدمات المالية غير المصرفية، والعقارات، والطاقة والخدمات المساندة بنسبة 0.6%، وصعد قطاع الموارد الأساسية بنسبة 0.5%، وقفز قطاع البنوك بنسبة 0.2%، وأخيرًا قطاع السياحة والترفيه بنسبة 0.01%، بينما استقر قطاع الورق ومواد التعبئة والتغليف.

كما تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الإثنين، إذ تراجع المؤشر الرئيسى للجلسة الثانية على التوالى فيما ارتفع مؤشرا إيجى إكس 70 وإيجى إكس 100، وسط مشتريات محلية وعربية، وخسر رأس المال السوقى 1.9 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 622.307 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 394.5 مليون ورقة مالية بقيمة 842.4 مليون جنيه، عبر تنفيذ 34.3 ألف عملية لعدد 186 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 73% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 21.3%، والعرب على 5.7% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 45.07% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 54.92%.

ومالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 14.5 مليون جنيه، 7886 جنيه، 224.2 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 15.7 مليون جنيه، 204.5 مليون جنيه، 18.6 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.42%، ليغلق عند مستوى 9237 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.27% ليغلق عند مستوى 1693 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.46% ليغلق عند مستوى 11363 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.33% ليغلق عند مستوى 3737 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.5% ليغلق عند مستوى 1824 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.3% ليغلق عند مستوى 2672 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 0.79% ليغلق عند مستوى 3552 نقطة، وانخفض مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.09% ليغلق عند مستوى 1195 نقطة.

وصعدت أسهم 52 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 63 شركة، ولم تتغير مستويات 71 شركة.