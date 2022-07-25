سحب 16 عينة غذائية وتحرير 30 محضرا لمخالفات بالأسواق فى مركز الفشن ببنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفشن جنوب محافظة بنى سويف، برئاسة حمادة راضي حملة تمكنت من ضبط والتحفظ على سيارة بطريق الفنت الشرقية محملة بـ 1200 لتر لبن فرز غير صالح للاستخدام الآدمي، ومحظور تداوله بالأسواق، به شوائب وحشرات وغير محتفظ بخواصه الطبيعية.

كما قامت الحملة بسحب 16عينة غذائية وغير غذائية لفحصها بمعامل مديرية الصحة وبيان صلاحيتها للاستهلاك من عدمه، بالإضافة إلى تحرير 30 محضراً لمخالفات صحية وتموينية متنوعة.

وفى سياق منفصل تمكنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى من إصلاح أعطال مياه الشرب بقرى القليعة ومنشأة السادات وبنى منين وعودة انتظام ضخ المياه مرة أخرى.