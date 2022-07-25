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رئيس الوزراء يتفقد اليوم مشروع تطوير منطقة سور مجرى العيون

الإثنين، 25 يوليه 2022 09:34 ص
رئيس الوزراء يتفقد اليوم مشروع تطوير منطقة سور مجرى العيون الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء
كتبت هند مختار

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يتفقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، مشروع تطوير منطقة سور مجرى العيون لمتابعة مستجدات العمل به. 
 
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد عقد اجتماعاً لمتابعة جهود تشغيل الطيران منخفض التكاليف، وللتأكيد علي حرص الدولة المصرية على تبني كل الاجراءات الممكنة لدعم قطاع السياحة وتنشيط حركة السياحة المحلية والوافدة، لافتاً إلى أن الحكومة قامت ومازالت تقوم باتخاذ تلك الاجراءات غير المسبوقة لدعم القطاع السياحي بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لدعم هذا القطاع الذي يعد شرياناً رئيساً للاقتصاد القومي.
 
 

سور مجري العيون

مجلس الوزراء

مصطفي مدبولي

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