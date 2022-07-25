وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية - في بيان صحفي نشرته عبر موقعها الإلكتروني - أن هذه الجولة تأتي في أعقاب زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن الأخيرة إلى السعودية، حيث تصدرت الأوضاع في اليمن خلالها مكانة بارزة في المناقشات.

وأضافت الوزارة أنه بالتنسيق الوثيق مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة وشركاء الولايات المتحدة الإقليميين واليمنيين، سيواصل ليندركينج جهود واشنطن للمساعدة في دفع عجلة السلام.

وبحسب بيان الخارجية الأمريكية، تركز مشاركات المبعوث الأمريكي الخاص على توسيع وتمديد وتجديد اتفاقية الهدنة الحالية لتعزيز الفوائد الملموسة التي تصل بالفعل إلى اليمنيين وتبني نحو عملية سلام أكثر وشمولية ووقف دائم لإطلاق النار.

وجددت الولايات المتحدة، بحسب البيان، دعوتها جميع الأطراف المعنية إلى اختيار السلام والتعافي من أجل الشعب اليمني بدلا من استمرار الحرب والدمار.