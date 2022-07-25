حملات نظافة وتجميل ورفع كفاءة الإنارة العامة ببلطيم والبرلس فى كفر الشيخ.. صور

كفر الشيخ - محمد سليمان

شهد مركزا بلطيم والبرلس، استمرار أعمال النظافة اليومية و التجميل ورفع كفاءة الإنارة العامة، اليوم الإثنين، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وذلك ضمن الخطة المتكاملة التي وضعتها المحافظة بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية للارتقاء بمستوى الخدمات العامة بمختلف القطاعات الخدمية المقدمة للمواطنين وتوفير بيئة نظيفة لهم.

تابع اللواء أحمد السنوسى، رئيس مركز ومدينة بلطيم، أعمال النظافة اليومية والتجميل، ورفع كفاءة الإنارة العامة، وذلك من خلال رفع مستوى كفاءة النظافة العامة بالقرى، ورفع مخلفات القمامة بشوارع المدينة، والمداخل والمخارج، والطرق الرافد الدولى الساحلى، وكورنيش المدينة، ومحيط المدارس، ودور العبادة، ومحيط المقابر، ومسح وتمهيد الشوارع الرئيسية والفرعية، فضلاً عن القضاء على عشوائية زراعة أشجار الزينة والتى كانت هى المسيطرة على نمط وطريقة التشجير فى معظم الشوارع، والمسطحات الخضراء سابقاً، واختيار الأنواع الشجرية الملائمة لكل موقع وطبيعته، و متابعة وصيانة للأشجار بالقدر المناسب، من خلال قص وتهذيب الأشجار والعناية بها، بكافة الشوارع والطرقات، والمناطق الخضراء، والميادين المنزرعة بنباتات الزينة والنخيل .

أشرفَ وائل فرج، رئيس مدينة برج البرلس، علي أعمال النظافة اليومية، ورفع مخلفات القمامة بشوارع المدينة، والمداخل والمخارج، والطريق الموازي لرافد الطريق الدولي الساحلي، ومحيط المدارس، وطريق المقابر والكورنيش، بالإضافة إلى رفع مخلفات الأتربة بجانب البلدورات، ومسح وتمهيد الشوارع الرئيسية والفرعية.



تقليم الاشجار



رفع المخلفات بالبرلس