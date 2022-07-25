حزمة تمويل بقيمة 85 مليون دولار للحد من معدل تقزم الأطفال إلى مدغشقر

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أعلن البنك الدولي حصول مدغشقر على حزمتي تمويل بمقدار 85 مليون دولار أمريكي لتعزيز برامج التغذية الجاري تنفيذها في خطوة لاحتواء ظاهرة تقزم الأطفال في البلاد.

وذكر البنك - في بيان الأحد - أن برنامج التغذية يستهدف معالجة التقزم، حيث يعاني 47% تقريبا من الأطفال (1.7 مليون طفل) دون سن الخامسة من سوء التغذية المزمن، مما يعرض نموهم وتطورهم للخطر.

وأوضح أن حكومة مدغشقر تستفيد من قرض ومنحة تبلغان حوالي 42.5 مليون دولار لكل منهما، وسيتم منحهم لتنفيذ المرحلة الثانية من برنامج متعدد الإجراءات مدته 10 سنوات، وتمت الموافقة عليه في أواخر عام 2017 لتحسين النتائج الغذائية وتقليل معدل التقزم في البلاد.

ويركز البرنامج على الأطفال دون سن الخامسة الذين يعيشون في المناطق التي تعاني من أعلى معدلات التقزم قبل التوسع إلى 15 منطقة أخرى في البلاد.. وفي نهاية المطاف، ستفيد المبادرة ما يقرب من 75% من الأطفال في المناطق المستهدفة.

ونوه بأن برامج تحسين معالجة التقزم استهدفت 1.8 مليون امرأة وطفل دون سن الخامسة، الذي شمل تلقي خدمات الصحة والتغذية، والتركيز على "الأنشطة الأساسية لزيادة الجودة وإمكانية الوصول إلى خدمات الصحة الإنجابية وصحة الأم والطفل والتغذية الأساسية وتوليد الطلب وتعزيز النظم".