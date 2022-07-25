حبس 3 عاطلين متهمين بتشكيل عصابة لسرقة السيارات فى الشيخ زايد

كتب ـ أحمد الجعفرى

أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة بحبس 3 عاطلين تم القبض عليهم، لاتهامهم بسرقة 7 سيارات في مدينة الشيخ زايد، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها.

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم السرقة، أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة قيام (3أشخاص "لهم معلومات جنائية") بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى ارتكاب وقائع سرقات السيارات بأسلوب "المفتاح المصطنع" متخذين من دوائر أقسام ("أول الشيخ زايد - الأهرام - أول أكتوبر - الطالبية - بولاق الدكرور" بالجيزة- "البساتين" بالقاهرة) مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم بمشاركة قطاع الأمن العام وأمكن ضبطهم بدائرة قسم شرطة أول الشيخ زايد بالجيزة، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم عدد (7) وقائع ، وأرشدوا عن السيارات المستولى عليها (7سيارات).

أضاف المتهمون أنهم يستخدمون المفتاح المصطنع في سرقة السيارات، وأرشدوا عن 7 سيارات سرقوها من عدة مناطق في محافظتي القاهرة والجيزة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.