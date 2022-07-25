توريد 170 ألف طن من القمح المحلى للشون والصوامع ومراكز التجميع بأسيوط

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، عن توريد 170 ألفا و10 طن قمح محلي للشون والصوامع ومراكز التجميع على مستوى المحافظة منذ بدء موسم التوريد وحتى الآن، وفقاً للضوابط الموضوعة خاصة وأن الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لا تدخر جهداً لتوفير مخزون استراتيجي آمن من الحبوب الغذائية.

وأشار محافظ أسيوط إلي تقديمه لكافة سبل الدعم والتيسيرات وتذليل العقبات لتسهيل عمليات توريد الأقماح وتسليمهم مستحقاتهم المالية أولا بأول، وتوفير مناخ تنافسي لجذب المزارعين لتوريد أكبر كمية ممكنة من المحصول.

وأكد محافظ أسيوط على متابعته المستمرة واليومية لأعمال التوريد لكافة المواقع التخزينية سواء عن طريق جولاته المستمرة أو اجتماعاته الدورية او تكليفاته لرؤساء المراكز والمدن ومسئولي الزراعة والتموين للمرور والنزول إلى ارض الواقع لحل أي مشكلة تعترض عمليات التوريد لافتاً إلى أهمية التنسيق والتعاون بين كافة الجهات التنفيذية المعنية في هذا الشأن لتقديم كافة أوجه الدعم للمزارعين والموردين واستلام الأقماح المطابقة للمواصفات .

وأوضح سعد أنه تم تشكيل لجان لحصر كميات القمح التي تم توريدها حتى اليوم والمساحة المنزرعة وفقاً لكارت الفلاح والبيانات الرسمية والحصر الميداني على أرض الواقع على أن يتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة وتحرير المحاضر اللازمة للممتنعين عن توريد محصول القمح بالاضافة إلى وقف صرف حصة الأسمدة المقررة لهم ووقف البطاقات التموينية واحتساب قيمة الأقماح غير المسلمة بضعف القيمة المقررة للتوريد لتكون قيمة أردب القمح غير المسلم بمبلغ 1770 جنيه للأردب.

وأضاف محمد اسماعيل وكيل وزارة التموين بأسيوط إنه تم توريد 170 ألف و10طن و880 كيلوجرام قمح محلي حتى اليوم تضمنت توريد 80575 طن و 472 كجم بشون البنك الزراعي المصري و31480 طن و898 كيلو للشركة القابضة للصناعات الغذائية (المطاحن) بالإضافة إلى 47863 طن و320 كيلوجرام للمصرية القابضة للصوامع بعرب العوامر التابعة لمركز أبنوب و8058 طن و500 كيلوجرام لشركة الوحدة لطحن الغلال و2032 طن و690 كجم انتاج التقاوي/إرشاد (إكثار) مشيراً إلى استمرار تحفيز الموردين بعدة طرق من بينها صرف لكل مزارع قام بتسليم 12 أردب من القمح المحلي عن كل فدان 10 كيلو جرام من النخالة الخشنة عن كل أردب وفي حالة قيام المزارع بتسليم كمية من الأقماح المحلية تزيد عن 12 أردب من الأقماح المحلية عن كل فدان يصرف له 20 كيلو جرام من النخالة الخشنة عن كل أردب من الكمية المسلمة حيث تم تحديد سعر النخالة الخشنة (تسليم مطاحن) بمبلغ 3800 جنيه للطن ليكون سعر الكيلو جرام الواحد بمبلغ 3.8 جنيه مصري ويحظر بيع النخالة الخشنة للتجار اعتبارًا من تاريخ صدور القرار وحتى 31/12/2022 أو لحين صدور قرار آخر في هذا الشأن.

يذكر أن محافظ أسيوط قد قرر ـ في وقت سابق ـ تشكيل غرفة ادارة الازمات والعمليات المركزية بالمحافظة لتلقي شكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة والتعامل مع أية بلاغات خاصة بتوريد محصول القمح على رقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) أو رقم (2135727/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تليجرام رقم (01000623873) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg لتلقي البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة